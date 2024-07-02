巴黎奧運前瞻／「台灣蝶王」王冠閎力拚決賽！韓安齊首戰五環殿堂

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中華民國游泳協會日前召開選訓會議後，公布提報巴黎奧運參賽選手名單，分別為王冠閎、韓安齊，經過國訓中心審議通過後，已送請中華奧會報名，若一切流程順利，將確定會由這兩位選手參賽巴黎奧運。
2020年王冠閎在國際游泳聯盟賽事中，參加男子200公尺蝶式，游出1分50秒79拿下第3名，打破世界青少年紀錄，也成為台灣首位打破世青紀錄的選手，並且同年度又2度刷新自己所保持的紀錄，從而開始獲得「台灣蝶王」的封號。
而讓王冠閎一戰成名的，自然就是最高殿堂的東京奧運，他參加男子200公尺蝶式預賽，游出1分54秒44成績，刷新全國紀錄。可惜在準決賽只留下1分55秒52，績排名第13，無緣晉級8強。本次早早在2023年的全大運中，完成巴黎奧運A標，更在今年的全大運完成4連霸，期望再戰奧運，能夠一舉遊進決賽。
旅美好手韓安齊 首戰五環殿堂
根據奧運參賽規範，如果參賽國男女選手無人達標，可以推派世界水上運動總會積分最高的選手。台灣女子組部分因無人達標，台美混血的韓安齊在中正盃女子100公尺自由式、100公尺蝶式都打破全國紀錄，國際泳總已確認可採計中正盃積分，因而獲得參賽資格，
媒體《中央社》的報導中指出，韓安齊曾受訪表示，起初很討厭下水，直到6歲正式投入游泳訓練後，才逐漸找到游泳的樂趣。
雖然一度受到課業壓力影響，但在國二前往美國後，真正體悟到「為自己游泳」的精神，也更專心投入在訓練之中。韓安齊的主戰項目是200公尺混合式，對於首次踏上巴黎奧運舞台，她也感覺既期待又緊張。