獨家／女神李晧禎首曝戀愛細節！認都開車載舊愛 親吐對台男印象
26歲韓籍啦啦隊女神李晧禎擁有亮眼外型，來台加盟富邦球團啦啦隊Fubon Angels後，因為甜美笑容，被封為「最甜外援」，如今她也跨足綜藝界，成為戀愛談話性節目《小姐姐請回答》的班底，被問到過往談戀愛最印象深刻的事，她坦言竟是開車載男友，提及對台灣男生的印象也首度回應了。
記者吳昕蓓／台北報導
被問到錄製《小姐姐請回答》的感想，李晧禎興奮表示，這是她第一次參與有那麼多女孩一起的節目，覺得很有趣，至於目前有交到朋友了嗎？她坦言和陽帆的女兒安吉有比較多的接觸，兩人還有一起自拍。就算目前中文還沒有很流暢，李晧禎也不擔心自己在節目上的表現，她露出自信笑容，「我認為我準備好就能夠做到！」
李晧禎回憶過往最印象深刻的感情經驗，坦言因為自己會開車，因此之前約會都是她載男友一起出遊，被問到會想偶爾被載嗎？個性直率霸氣的她也直言，「有人幫忙開車當然是很好，但我自己是享受開車的，而且我會暈車，所以如果可以的話，還是盡量想自己開。」
提及理想型，李晧禎表示自己喜歡身材比例好的高䠷濃眉帥哥，說完還露出招牌笑容反問，「應該很簡單吧？」至於內在，她希望對方能夠有讓她欣賞尊敬的特質，「能把我說的話放在心上，希望不要太固執」，被問到對台灣男生的印象，李晧禎誠實回答，目前都只有在工作場合碰到台灣男生，如果將來交到更多台灣男性朋友，或許能夠再多了解他們一點。