《猛鬼聲泣泣》惡搞知名鬼片！資深演員加盟演出　本週五台灣上映

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1部《猛鬼聲泣泣》抵3部破億強片 送葬人爆笑PK鬼聲泣女鬼
由知名導演普安農執導的《猛鬼聲泣泣》，是風靡泰國影壇17年，家喻戶曉的恐怖喜劇《頑皮鬼》系列宇宙的第十部新作，故事獨立，就算沒看過前作也不用擔心看不懂。本片在劇情主軸之外，也以幽默調侃方式，旁敲泰國這一年當中發生的各種社會與政治事件，因此被觀眾譽為「泰國爆笑編年史」。本片更完全跳脫過往故事場景，甚至挹注更多製作預算與特效內容，甚至取材2023年在泰國斬獲超過7億泰銖票房的《送葬人》，以及超過5億泰銖票房的《鬼聲泣》，這兩部票房最高的泰國電影元素，將兩部電影的角色結合在一起，並調侃發生在泰國的各種年度事件。
值得一提的是，導演更請來《送葬人》當中詮釋送葬人的阿查里亞斯里塔，以及《鬼聲泣》當中的女鬼燦帕盛蓬一同軋戲，在開場就上演7億對上5億的票房PK。只見人鬼殊途在片中隔空叫囂，結果一言不合就開打，送葬人更使出「7億氣功」試圖逼退女鬼，恥力完全無極限。電影一開場就下猛藥，觀眾勢必將笑到落下巴。
《猛鬼聲泣泣》泰國熱賣1.3億泰銖 刷新《頑皮鬼》系列最高票房
值得一提的是，除了兩部破億鬼片在開頭PK之外，《猛鬼聲泣泣》的主支線情節也相當紮實，讓本片在泰國上映首日，便收穫2000萬泰銖超高票房，上映四天更輕鬆突破5000萬泰銖票房，順利勇奪泰國首週票房冠軍，總票房更突破1.3 億泰銖，不僅成為2024泰國年度票房第四名，也成為《頑皮鬼》系列票房最高的作品，絕對是今年最驚奇好笑的恐怖喜劇，台灣觀眾更可透過觀賞本片，一次網羅三部泰國破億電影。
本片這次更從一開始就找來專業泰文譯者，根據正片進行原譯，之後並找來曾為《辛普森家庭》（The Simpsons）等電視動畫進行中配版的「魯蛋叔叔聲創工作室」合作「創譯」改編，盡最大力量呈現符合台灣觀眾所能理解的笑點，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。本片劇情描述在各地從事滅鬼工作的桃姐（賈圖隆摩喬克飾演），請來小幫手胖糕（科蒂阿拉姆博伊）協助管理自己經營的男生宿舍。就在桃姐前往一處神祕村莊時，兒子柯伊（威勒帝史馬來飾演）突然中邪，讓桃姐除了決定幫柯伊復原之外，一方面也打算解開柯伊的中邪謎團。不過，她卻發現自己陷入這個村莊的捉鬼行動當中。當她深入搜查時，還遇到村裡最陰魂不散的女鬼…。究竟這村莊發生了什麼事情？女鬼的神秘過去又是什麼？而柯伊又能否從中邪當中恢復過來呢？