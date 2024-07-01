迎接暑假 16場次「親子勇闖產業故事館」邀親子共學
迎接暑假，臺中市家庭教育中心與臺中市產業故事館發展協會聯手推出「產業故事館親子共學」系列活動，邀請世界展望會、木匠兄妹木工房、第四市場及自行車文化探索館等14個單位，於7、8月間規劃16場次活動，提供親子寓教於樂的親職教育，迴響熱烈，7月6場次活動開放報名，立即秒殺。8月份有10場次活動正受理報名，千萬不要錯過!
記者金武鳯/台中報導
臺中市家庭教育中心今(1)日舉辦「親子勇闖產業故事館」發布會，教育局長蔣偉民致詞表示，臺中市人口已突破285萬人，教育局為倡導家庭的重要性，用心打造整個城市都是全家人的學習場域，今年暑假將家庭教育資源結合產業故事館、公益團體，帶領家長與孩子一同前往中、山、海、屯各個行政區，在具有產業文化、地方特色和教育價值的產業故事館，一同學習成長。
臺中市家庭教育中心指出，臺中市有許多具有戶外教育價值的產業故事館，孩子們透過手作體驗活動，了解產業特色，用最輕鬆的方式進行職業試探初體驗。同時，以素養導向學習方式融合STEAM教育的理念，家長們也能同時獲得陪伴孩子成長的親職教育課程，為育有學齡期孩子的家庭提供豐富多元的學習管道，讓家長輕鬆學習，孩子快樂體驗。
臺中市產業故事館發展協會周信宏理事長表示，本系列活動特別安排1場次與世界展望會合作，邀請其服務家庭共同參與，另有15場次可供本市親子報名參加；於暑假提供孩子們體驗各式產業發展歷程與文化的活動，同時讓家長參與親職教育講座，不僅豐富了親子們的暑假生活，更促進了家庭教育和公益事業的發展。意者可於臉書搜尋查詢「臺中市家庭教育中心」或加入官方line好友(https://page.line.me/tcfamily?openQrModal=true)。