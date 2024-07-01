李聖傑〈癡心絕對〉解禁了！正式演唱第1萬次 曝巡演將唱回台北
「華語情歌王」李聖傑上週六在武漢舉辦首場2024「痴心絕對世界巡迴演唱會」，現場不但首唱新歌〈男人啊〉，更一連演唱經典〈你那麼愛他〉、〈眼底星空〉等經典歌曲，最令人期待的是「第一萬次」的〈痴心絕對〉，也在眾人見證下正式演出，全新編曲讓所有歌迷直呼難忘。而李聖傑表示，「在武漢的這場演出對我來說意義重大，除了是巡演首站，這『第一萬次』的感動會一直延續，接下來的每一次都是獻給歌迷的『第一萬次』！」他接下來將在8月前進合肥開唱，也透露台北站目前正在規劃中，敬請拭目以待。
記者朱祖儀／綜合報導
許久未舉辦個人巡迴演出的李聖傑，2024年展開全新的巡演，目標在今年征戰海內外各大城市，並將「壓箱寶」、也是「第一萬次」的〈痴心絕對〉，以全新編曲及姿態獻給許久未聽到現場的樂迷。李聖傑笑說，幾乎每次表演都會有歌迷希望能親耳聽見〈痴心絕對〉的現場，所以過去為了「保護」珍貴且完整的「第一萬次」，他曾嘗試用各種不同形式呈現這首歌，已經多年未正式演唱這首經典，因此此次的演出對李聖傑而言別具意義，巡迴也以〈痴心絕對〉為名，象徵這值得紀念的時刻。
除了眾人引頸期盼的〈痴心絕對〉，此次巡演，李聖傑也親自設計與規劃曲目，一連演唱經典歌〈最近〉、〈你那麼愛她〉、〈靠近〉、〈眼底星空〉、〈遠走高飛〉、〈手放開〉、〈你們要快樂〉、〈擦肩而過〉，每首歌都讓觀眾彷彿身處巨型的萬人KTV大包廂，跟著一起大合唱。李聖傑笑說，「在台上聽著大家一起合唱，真的很感動，事後聽同事說在台下合唱的聲音，幾乎要蓋過在舞台上的聲音了！」更開玩笑說，之後考慮設計讓歌迷一起上台合唱的環節，讓大家一起在台上唱個過癮。
李聖傑在這次演唱會中，也嘗試了與以往不同的挑戰，過往總是唱著男人情歌與心事的他，這次特別準備翻唱了三首來自不同女歌手的經典，包括莫文蔚的〈陰天〉、張惠妹的〈藍天〉以及順子的〈回家〉。巧的是演唱會正好碰上台北當晚舉行的金曲獎，〈回家〉的原唱順子也在典禮上演唱這首歌，讓李聖傑相當驚豔，表示自己也相當期待聽到原唱的現場，更說自己在演唱會後也不忘關注這場表演。
此外，演唱會上也特地邀請遠從紐約來的女高音Yeonji Esther Lee演唱由李聖傑的詞曲全創作單曲〈FACE〉，以極具震撼力的opera演出帶領觀眾進入百老匯的世界，將全新震撼的視覺、聽覺饗宴獻給歌迷們！