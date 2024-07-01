台新金高層異動！銀行出現首位女總經理 人壽董座由林維俊兼任
台新金控出現22年來最大規模高層人事異動！台新金控今（1）日公告子公司台新銀行及台新人壽高層人事異動，其中台新銀行原總經理尚瑞強升任副董事長，由原法金執行長林淑真升任銀行總經理，她也是台新銀行首席女性總經理，而原台新銀個金副執行長包國儀升任執行長，還有前經濟部長王美花除了擔任台新金獨立董事外，同兼任台新銀行獨立董事。至於台新人壽部分，董事長蔡康不再續任，由副董事長林維俊升任，他也將以金控總經理身分兼任台新人壽董事長。
記者顏真真／台北報導
台新金進行子公司的高層人事調整，首波包括銀行及人壽兩部分，光今日公告相關訊息就多達11則，其中公告台新銀行第13屆董事任期屆滿改派名單，新任者為董事吳東亮、郭瑞嵩、吳統雄、高志尚、許德南、吳上賓、吳昕豪、尚瑞強及獨董王美花、獨董張敏玉、獨董李賢源等共11席，其中，尚瑞強與王美花為這屆台新銀新任董事。
至於台新銀行董事長、副董事長選任，吳東亮為台新銀行董事長，尚瑞強為副董事長，而尚瑞強原銀行總經理職務，由法金大將、原法金執行長林淑真升任，她也是台新銀首位女性總經理。同時，尚瑞強也不再兼任個金執行長，由原個金副執行長包國儀升任。
台新金今日也代子公司台新人壽公告董事派任，新任一般董事有4位，包括蔡康、林維俊、吳昕豪、簡展穎，獨董也有4位包括齊萊平、管國霖、STEVE K. CHEN與李賢源，董事會合計有8席。
值得注意的是，雖然原台新人壽董事長蔡康續任本屆董事，但在董事長選任部分，由兼任台新人壽副董的台新金總經理林維俊升任，並續兼任台新金的總經理。
不過，對於台新金這波高層人事異動，台新金董事長、也是工商協進會理事長的吳東亮，今日出席工商協進會活動時以「新的世代交替」來形容，強調台新金的人才很多，要讓台新金更多人才有出頭的機會。