泰國恐怖片大膽嘲弄當局政治！《送葬人》《鬼聲泣》演員爆笑加盟
泰國恐怖片《猛鬼聲泣泣》被譽為「泰國爆笑編年史」，導演普安農（Poj Arnon）大膽嘲弄這一年當中，泰國各種政治與社會時事，以及當紅的賣座電影。不僅如此，這回劇情也融入去年在泰國破億票房的《送葬人》、《鬼聲泣》，讓主角們進入送葬人身處的鬧鬼村莊，發生一連串讓人又驚又笑的事件！更邀請到《送葬人》阿查里亞斯里塔、《鬼聲泣》女鬼燦帕盛蓬加盟演出，等於一次觀賞到3部泰國破億電影，CP值飆升到最高點！
記者黃雅琪／綜合報導
《猛鬼聲泣泣》是風靡泰國影壇17年，家喻戶曉的恐怖喜劇片《頑皮鬼》系列宇宙的第十部新作。本片完全跳脫過往故事場景，甚至挹注更多製作預算與特效內容，取材2023年在泰國斬獲超過7億泰銖（約新台幣6.2億元）票房的《送葬人》，以及超過5億泰銖（約新台幣4.4億元）票房的《鬼聲泣》，將兩部票房最高的泰國電影元素、角色結合在一起，並調侃發生在泰國的各種年度事件。
特別的是，導演請來《送葬人》當中詮釋送葬人的阿查里亞斯里塔，以及《鬼聲泣》當中的女鬼燦帕盛蓬一同軋戲，在開場就上演7億泰銖對上5億泰銖的票房PK，人鬼殊途隔空叫囂，送葬人更使出「7億氣功」試圖逼退女鬼，恥力無極限，笑翻全場。《猛鬼聲泣泣》7月5日全台熱映。