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又一起！偵辦毒品案涉勾結線民　刑事局副隊長30萬元交保

▲刑事局偵一大隊第二隊黃姓副隊長，疑與秘密證人勾結並洩密，經檢方複訊後，諭令30萬元交保。（圖／翻攝google街景）
▲刑事局偵一大隊第二隊黃姓副隊長，疑與秘密證人勾結並洩密，經檢方複訊後，諭令30萬元交保。（圖／翻攝google街景）

社會組/綜合報導

日前才發生刑事局三線二星警政監林明佐與博奕集團掛勾，遭裁定羈押禁見，不料調查局日前偵辦一起毒品案時，又發現刑事局偵一大隊第二隊黃姓副隊長，疑與秘密證人勾結並洩密，上周突襲搜索刑事局，並將黃員帶回訊問，黃員否認涉及不法，經檢方複訊後，諭令30萬元交保。

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據了解，全案因桃檢偵辦案件時，懷疑線民與黃姓副隊長有所連結，可能還涉及強盜、毒品等不法案件，檢調上月28日前往搜索黃員辦公室座位、私人機車及住處，並將人帶回偵訊，複訊後以30萬元交保；另傳喚桃園市龍潭警分局5名偵查佐，以證人身分配合毒品案調查，事後被檢方請回。

刑事局表示，本案已由桃園地檢署偵辦中，刑事局辦案秉持鐵面無私原則，全力配合調查、保全證據。另本於無罪推定及兼顧黃員名譽，也請檢調辦案務必小心求證，勿枉勿縱，本局將秉持不掩飾、不庇縱之決心，積極配合檢察官案件調查，如有違法絕不寬貸，從重議處。

刑事局強調，本局以公開透明接受檢驗之態度及勇於處理風紀之精神，要求各級主官、主管確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，強化風紀情報蒐集，發現違法、違紀徵候，務必主動積極查處，絕不徇私護短。

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