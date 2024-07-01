快訊／PLG富邦勇士吳永仁接執行教練！許晉哲未來可能轉行政職務

吳念庭中職首秀敲首安！洪總大讚：狀況很好　下半季可望立即先發

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，中職生涯首打席就敲出安打。（圖／記者朱永強攝）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭代打出賽，中職生涯首打席就敲出安打。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/高雄報導

台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭今（1）日迎來中職首秀，7局下代打上場，首打席即敲出生涯首安，總教練洪一中看得笑呵呵，直呼：「狀況很不錯欸！」雖然吳念庭將近2個月沒有實戰，但自認看球很清楚，期許下半季馬上就可以先發出賽，但接下來他將先到二軍調整，找回比賽的感覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳念庭中職首秀敲首安　洪總讚：阿搭力很好

吳念庭在中職第一場出賽，首安馬上出爐，他表示：「其實離實戰快兩個月，但看球還蠻清楚的，感覺很興奮，身體找到好的打擊記憶，很開心首打席就敲出安打。」洪總也對吳念庭的表現給予肯定：「看起來狀況很不錯，阿達力（打擊甜蜜點）很好，感覺不用去二軍打球了，但還是讓他先去二軍調整一下。」

吳念庭的首安是在滿球數後做攻擊，他說：「先選球，穩一個後再攻擊。」在擊出首安後，吳念庭退場未上場守備，他解釋：「因為距離實戰蠻久的，守備和戰術都需要磨合，所以今天只有打擊，下半季能夠開始先發上場是最好的。」

吳念庭上場瞬間，全場爆出如雷掌聲，他表示：「很開心全部人都為我加油，很像在中華隊的感覺，今天剛好又在主場，而且比賽打很晚，很謝謝他們。」

台鋼離譜失誤「亂七八糟」　王柏融遭頭部觸身球

吳念庭在7局下代打敲安，帶動球隊攻勢，但8局上台鋼守備亂成一鍋粥，一口氣丟掉4分成為輸球關鍵，洪總直言：「年輕人亂七八糟」。談到年輕球員的狀況，吳念庭表示：「畢竟是新球隊，打到上半季尾聲體力流失，也是學點教訓，下半季又是不一樣的開始，我也分享經驗給他們。」

比賽進入9局下半，王柏融上場打擊，被小白球擦過衣角，但經重播輔助判決後維持原判。接著王柏融被球擊中頭部，洪總說：「知道投手不是故意的，但前面應該就是觸身球，選手第一反應最明顯。」

吳念庭中職首秀敲首安！台鋼離譜失誤「過三洞」　雄鷹5：13富邦

影／吳念庭中職首秀！7局代打敲生涯首安　光速出賽寫最快紀錄

吳念庭今晚中職首秀！坦言快要坐不住　爸爸吳復連被當主角很吃味

誰說高雄是無情城市！台鋼半季達全年銷售目標　劉東洋點3大關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選