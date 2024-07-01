吳念庭中職首秀敲首安！洪總大讚：狀況很好　下半季可望立即先發

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吳念庭在中職第一場出賽，首安馬上出爐，他表示：「其實離實戰快兩個月，但看球還蠻清楚的，感覺很興奮，身體找到好的打擊記憶，很開心首打席就敲出安打。」洪總也對吳念庭的表現給予肯定：「看起來狀況很不錯，阿達力（打擊甜蜜點）很好，感覺不用去二軍打球了，但還是讓他先去二軍調整一下。」
吳念庭的首安是在滿球數後做攻擊，他說：「先選球，穩一個後再攻擊。」在擊出首安後，吳念庭退場未上場守備，他解釋：「因為距離實戰蠻久的，守備和戰術都需要磨合，所以今天只有打擊，下半季能夠開始先發上場是最好的。」
吳念庭上場瞬間，全場爆出如雷掌聲，他表示：「很開心全部人都為我加油，很像在中華隊的感覺，今天剛好又在主場，而且比賽打很晚，很謝謝他們。」
台鋼離譜失誤「亂七八糟」 王柏融遭頭部觸身球
吳念庭在7局下代打敲安，帶動球隊攻勢，但8局上台鋼守備亂成一鍋粥，一口氣丟掉4分成為輸球關鍵，洪總直言：「年輕人亂七八糟」。談到年輕球員的狀況，吳念庭表示：「畢竟是新球隊，打到上半季尾聲體力流失，也是學點教訓，下半季又是不一樣的開始，我也分享經驗給他們。」
比賽進入9局下半，王柏融上場打擊，被小白球擦過衣角，但經重播輔助判決後維持原判。接著王柏融被球擊中頭部，洪總說：「知道投手不是故意的，但前面應該就是觸身球，選手第一反應最明顯。」