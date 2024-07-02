那指創歷史新高！輝達、微軟、蘋果皆漲 美股下半年開局佳
法國政治危機降溫，極右政黨「國民聯盟」雖然在國會第一輪選舉中領先，但初選優勢不如預期的具「壓倒性」，有利政局穩定，加上重磅科技股領漲，帶動那指創歷史新高，無視美國公債殖利率攀升的影響，美股主要指數在下半年的首個交易日皆收漲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，科技股在7月的第1個交易日上漲1.3%，其中，微軟（Microsoft）股價成長約2.2%，蘋果（Apple）上漲約2.9%，而輝達（Nvidia）雖然面臨法國反壟斷機構指控 , 股價仍漲了0.6%。在重磅科技股支持下，那指維持2024年上半年的勢頭，收盤創下歷史新高。另一焦點個股特斯拉（Tesla）股價則抽升6.1%，市場注視該電動車生產商即將公布的季度交付業績。
「Bel Air Investment Advisors」合夥人菲利普（Kevin Philip）認為，雖然人工智慧看起來只是另一種「暫時的潮流」，但他相信AI的意義遠不止如此，而是能重新提高公司的生產力，以更快、更有效的方式推進技術，並發現、創造全新的行業。
1日收盤，美股道瓊指數上漲50.66點，或0.13%，收39169.52點；那斯達克指數上漲146.7點，或0.83%，收17879.3點；標普500指數上漲14.61點，或0.27%，收5475.09點；費城半導體指數上漲4.89點，或0.09%，收5477.15點。
在通膨方面，本週市場將迎來聯邦公開市場委員會（FOMC）的會議紀要與6月的非農就業報告。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他對聯準會實現通膨率2%的目標有信心， 稱讚當局已採取「果斷、迅速的行動」打擊通膨。