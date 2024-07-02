拜登期望落空！川普享部分豁免權　自由派大法官批：凌駕法律的王

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最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）強調，總統並不凌駕於法律之上，但國會不得將總統在履行憲法規定之行政職責的行為定為犯罪。至於什麼可以豁免、什麼不能豁免的細節，最終就留給下級法院來執行。
最高法院的自由派法官發表了書面異議，譴責不應侮辱國家長期堅持的原則，即「無人凌駕於法律之上」。自由派大法官索托馬約爾（Sonia Maria Sotomayor）直言，這項原則現在已被新裁決取代，意味著「每次使用官方權力時，總統都是凌駕於法律之上的國王」。
索托馬約爾接著列出了涉及未來總統非法行為的「噩夢情景」，認為根據最高法院的這項裁決，有些行為將免受刑事起訴，並在長達30頁的異議書結尾表示：「出於為我們民主的恐懼，我提出異議」，也凸顯了最高法院自由派的不滿。
由現任總統拜登提名的大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）也在異議書中指出，這項裁決開闢了一個「全新的、危險的領域」，只向最有權勢的政府官員授予豁免權。
美國「公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）法律主任科爾（David Cole）也分析，最高法院史上首次將總統置於法律之上，如果川普真的再次當選，這項裁決意見恐怕就會像是一把「上了膛的武器」，可以讓川普濫用，以達到犯罪目的。