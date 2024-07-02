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拜登期望落空！川普享部分豁免權　自由派大法官批：凌駕法律的王

▲美國聯邦最高法院有關前總統川普享部分豁免權的裁決，引發部分民眾不滿，紛紛到最高法院外高舉抗議標語，寫下「我們選的是總統，不是國王」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦最高法院有關前總統川普享部分豁免權的裁決，引發部分民眾不滿，紛紛到最高法院外高舉抗議標語，寫下「我們選的是總統，不是國王」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯邦最高法院當地時間1日裁決，前總統川普（Donald Trump）可以主張在上個任期結束前，採取的「若干行動」享有刑事起訴豁免權，幾乎確保了川普不用在11月的總統大選接受庭審。川普因此盛讚最高法院的這項裁決是「憲法和民主的重大勝利」，不過投下反對票的3位自由派大法官則透過聲明怒批，所謂的「多數意見」是對國家長期堅守之原則的侮辱。

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綜合《CNN》等外媒報導，美國聯邦最高法院的9位大法官，以6比3的結果，做出這項「歷史性裁決」，首度表示前總統的公務行為享有絕對豁免權，非公務行為則不享起訴豁免權。

▲（圖／翻攝自DonaldTrump, truthsocial）
▲裁決結果出爐後，川普在個人社群平台上連番發文，大讚這項裁決是「憲法和民主的重大勝利」。（圖／翻攝自DonaldTrump, truthsocial）
最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）強調，總統並不凌駕於法律之上，但國會不得將總統在履行憲法規定之行政職責的行為定為犯罪。至於什麼可以豁免、什麼不能豁免的細節，最終就留給下級法院來執行。

最高法院的自由派法官發表了書面異議，譴責不應侮辱國家長期堅持的原則，即「無人凌駕於法律之上」。自由派大法官索托馬約爾（Sonia Maria Sotomayor）直言，這項原則現在已被新裁決取代，意味著「每次使用官方權力時，總統都是凌駕於法律之上的國王」。

索托馬約爾接著列出了涉及未來總統非法行為的「噩夢情景」，認為根據最高法院的這項裁決，有些行為將免受刑事起訴，並在長達30頁的異議書結尾表示：「出於為我們民主的恐懼，我提出異議」，也凸顯了最高法院自由派的不滿。

由現任總統拜登提名的大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）也在異議書中指出，這項裁決開闢了一個「全新的、危險的領域」，只向最有權勢的政府官員授予豁免權。

美國「公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）法律主任科爾（David Cole）也分析，最高法院史上首次將總統置於法律之上，如果川普真的再次當選，這項裁決意見恐怕就會像是一把「上了膛的武器」，可以讓川普濫用，以達到犯罪目的。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲最高法院的裁決讓不少民眾感到憂心，圖為替2021年1月6日國會暴動案作證的國會警察戈內爾（Aquilino Gonell），他曾敘述當天「一群意圖顛覆民主進程的暴力騷亂者」，是如何入侵國會大廈的。（圖／美聯社／達志影像）

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