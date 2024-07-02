陳沂臉書2度被消失！痛批網軍大量檢舉 恐面臨「永久停用」危機
毒舌系網紅陳沂常在臉書上公開批評公眾人物，樹立不少敵人。上個月24日陳沂的臉書帳號突然被停權，不到一天就救回來，沒想到昨（1）日她的帳號再度被檢舉，二度消失，陳沂無奈表示她的帳號被臉書判斷涉及詐騙和詐欺等原因，導致帳號被停權，「同樣的檢舉理由，網軍對我做同樣的事。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳沂昨日才發文酸成語蕎上節目聲稱絲巾是愛馬仕的，最後被發現標籤上寫著產地來自中國，改口說記錯了。晚間7點多，PTT上有網友以「陳沂的臉書又被『鎖了』」為題，寫下「我現在要出征，我現在要出征，有伊人要同行，唉有伊人要同行，你同行決不成，我現在要出征，陳沂臉書若是打不死，我總會回家來看你」，並附上陳沂臉書連結證實帳號遭停權。
貼文一出後，底下網友熱烈討論，不少人猜測是政治因素，「之前救回來，塔綠班繼續檢舉，又Bye了」、「得罪塔綠班的下場」、「嘴邱很多事都還沒怎樣，果然不能得罪黨」、「笑死，得罪40%就這麼簡單」、「哇，她才剛罵成語蕎耶」、「這次一樣fb、ig、thread都消失。」
對此，陳沂表示她的帳號被認定涉及詐騙，導致被停權，需要在180內提出聲請，不然帳號就會被永久停權，她無奈說：「跟一個禮拜前一樣的問題，疑似是被大量網軍惡意檢舉，AI自動判定，因為AI只要大量檢舉就是先停權」，她也期盼可以像上次一樣順利且快速地恢復帳號。