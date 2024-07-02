賓士男噴「認知作戰」！闖AIT再撞總統府 高喊：我老婆是共諜
北市一名杜姓男子（49歲）在1日駕駛外觀噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」的賓士車輛，先前往美國在臺協會（AIT）按喇叭抗議，遭員警驅離後，竟直接開往總統府衝撞前方花圃，周邊警力立即將杜男逮補，由於他拒絕夜間偵訊，移送到中正一警分局拘留所過夜時，面對媒體高喊「我老婆是共諜」等語，今（2）日偵訊後，警方將依公共危險等罪把杜男移送法辦。
記者孫唯容／綜合報導
1日下午，杜男將一輛白色賓士車噴漆寫上「國家認知作戰」、「資安sos入侵」、「AI改造」、「共識」、「重大國家」字眼，將車輛開至位於內湖的美國在臺協會，暫停車道上狂按喇叭約半小時，保六總隊警員發現後，通報內湖康寧派出所，警員到場後將他勸離，雙方沒有發生衝突。
下午4時許，杜男突然出現在博愛特區，並在凱道上加速衝撞總統府前鋼製花台，導致3個花台出現損毀，最後被警方逮捕。由於杜男拒絕夜間偵詢，1日晚上從介壽路派出所被移往中正一分局偵查隊過夜，杜男面對媒體，高喊「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，後續律師到場後，杜男更質疑「他不是我的律師！」
警方指出，由於杜嫌無法製作筆錄， 因此進行夜停，待明天偵詢後，依公共危險等罪移送法辦。