遭控拍「藝術照」性侵！黃子佼將再度出庭 北檢「他」字案調查中
藝人黃子佼被控持有未成年性影像，遭依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，不過他日前遭「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由性侵得逞，台北地檢署另分「他」字案偵辦，將黃子佼列妨害性自主罪被告，最快今（2）日下午將針對該案件首度出庭。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，原告「K小姐」自述，自己在高三升上大一時，對演藝圈懷有憧憬，因緣際會前往參與黃子佼所主持的節目，幾天後她收到黃子佼的私訊關心，言談中黃子佼十分關懷後輩，讓她以為能一圓演藝夢。
2006年8月份，黃子佼以攝影展約K小姐前往內湖住處拍攝，更要求需著泳裝照，豈料拍攝過程到一半，黃子佼就對她伸出狼爪，不僅踰矩撫摸她的身體，還以「為藝術犧牲」為名性侵得逞。
據了解，案件發生後，K小姐因為創傷患有嚴重憂鬱症，直到去年6月黃子佼惡行遭爆出，她才知道原來不只自己受害，因此決定站出來，只是想獲得對方的一句道歉。
※【NOWnews 今日新聞
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