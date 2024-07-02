15檔個股今除息、台股開盤跌45點　權值股走勢分歧、台積電跌1元

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權值股開盤漲跌不一，台積電開盤小跌1元、來到967元；鴻海逆勢走高1.5元、來到212元；聯發科以平盤開出，來到1415元。
今日有15檔個股展開除息交易，包括多檔電子股，加權股價指數預估將蒸發38.57點。其中，權值二哥鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。
美股迎來下半年的新局，昨日科技股撐腰之下，美股四大指數集體收紅，道瓊指數上漲50.66點或0.13%，收39169.52點；那斯達克指數上漲146.7點或0.83%，收17879.3點；標普500指數上漲14.61點或0.27%，收5475.09點；費半指數上漲4.89點或0.09%，收5477.15點。
科技五大天王由蘋果領漲，Meta上漲0.09%，蘋果上漲2.91%，Alphabet上漲0.46%，微軟上漲2.19%，亞馬遜上漲2.04%。半導體股多數走高，輝達上漲0.62%，博通上漲2.2%，美光下跌0.0076%，高通上漲0.43%，應用材料上漲0.6%，德儀上漲0.036%，AMD下跌2.79%。
台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.85%，日月光 ADR下跌0.79%，聯電ADR上漲0.11%，中華電信ADR上漲0.44%。