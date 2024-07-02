波音787遇強烈亂流迫降巴西！30人受傷 乘客：以為要死掉了
西班牙的「歐洲航空公司」（Air Europa），週一在官網宣稱，一架從馬德里飛往烏拉圭的航班遭遇「強烈亂流」，不得不緊急降落在巴西的納塔爾國際機場（Natal international airport），整起事件造成30名乘客受傷。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，出事的是一架波音787-9夢幻客機，航班編號UX045，於當地時間6月30日深夜離開馬德里，卻在7月1日凌晨2時點多遭遇強烈亂流，向巴西機場請求緊急迫降，傷者已被送醫治療，並安排另一架客機接走滯留在巴西的乘客，繼續飛往烏拉圭。
有乘客事後回憶，飛機似乎是在短時間內突然開始俯衝，沒有繫安全帶的人飛到半空並撞到天花板，至於有繫安全帶的人則較沒有受傷情況傳出。
另一位乘客進一步透露，有人手臂、臉部和腿部骨折，形容：「這是一種非常可怕的感覺。我們以為會死在那裡，但感謝上帝，這並沒有發生。」
雖然沒有證據表明，歐洲航空這起事故，與飛機本身的安全性有關，但波音公司最近正面臨一系列安全問題的指控，時機相當敏感。
事故頻傳
新加坡航空一架客機，5月從倫敦飛往新加坡途中遭遇亂流，緊急迫降曼谷，造成1死數十人受傷。一週後，卡達航空一架由杜哈飛往都柏林的波音787客機，也在土耳其上空遇到亂流，劇烈顛簸造成8名乘客送醫，所幸最後安全降落。
當時科學家曾表示，由於氣候危機，雷達無法測的「晴空亂流」正變得越來越頻繁。