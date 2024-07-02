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越南半導體業將崛起！留學生來台學習　培育越南工程師

▲越南留學生遠渡重洋來台學習半導體業相關技術。（示意圖／取自unsplash）
▲越南留學生遠渡重洋來台學習半導體業相關技術。（示意圖／取自unsplash）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年越南政府誓言發展半導體產業，同時也逐漸成為半導體產業的重要發展地。三星集團在河內啟用研發中心後，越南也成為其全球戰略基地之一。越南學生對半導體專業興趣高漲，因此越南大學與台灣多所學校合作，共同推動招生計劃，許多留學生遠渡重洋來台灣學習。

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2024年初越南總理范明政於瑞士達沃斯世界經濟論壇中，呼籲與會的美國高通、谷歌、日本三菱等集團與其他相關高科技廠商，關注越南半導體產業發展，依據《越南半導體晶片產業發展戰略》，越南政府將全力挹注資源建構相關基礎設備，並積極培育半導體技術人才。

與此同時，多所台灣的大學在越南河內舉辦的聯合招生說明會上，也發現當地學生對半導體產業專班興致高昂，越南大南大學（Dai Nam University）國際學院院長阮氏懷心表示，不只是半導體專班，包括電子、電機等ＳＴＥＭ領域的科系，都與政府力推的科技發展新動力息息相關，學生渴望投入這方面的科系就業，有助未來的職涯發展。

教育部指出，尤其是「促進國際生來台暨留台實施計劃」主推的「新型專班」，更可以和越南技職及高教體系的缺口互補，因此大南大學很快地就和明新科技大學、龍華科技大學、勤益科技大學三所學校簽訂合作備忘錄（MOU），合作招生推廣。

在大學任教多年的阮氏懷心觀察，目前越南的技職與高教系統可以滿足基本理論的訓練，但是學生很難獲得實習相關經驗，「雖然越南有很多外資企業，但是學生實習時，工作內容通常就跟基本的產線作業員一樣，很難獲得更專業的訓練，特別在電子、電機、半導體的領域更是缺乏，台灣的新型專班有業師指導和專業實習，正好補上這個缺口，結合理論與應用，讓學生可以獲得完整的培訓。」她認為留學是一筆高額費用，而台灣提供實習機會，以及未來能留在台灣工作的可能性，會加大越南學生來台灣求學的意願。

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