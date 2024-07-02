國會改革、陸媒盯梢到罷樑 他揭賴清德背後鬥爭目的：藍大錯特錯
從國會改革、東森電視陸媒盯梢案到罷免基隆市長謝國樑，前立委蔡正元分析，總統賴清德已經開始推動一場腥風血雨的政治鬥爭，在野的力量如果把這些案件單純的視爲互不相干的新聞事件，藍白的群眾凝聚力量，將會被賴清德各個擊破；但如果放在賴清德「洗滌人心」的鬥爭清算運動架構下，這些都是腥風血雨的政治鬥爭與迫害，在野勢力常常太過書生心態，不自覺地善意的看待賴清德、主觀的期盼賴清德會走和解與團結的道路，那就大錯特錯了。
記者余祥／台北報導
蔡正元說，賴清德已經開始推動一場腥風血雨的政治鬥爭，國會改革案民進黨不可能贏，同樣的民進黨把國會改革案丟入釋憲案的司法毛坑裡，在野的藍白兩黨也不可能贏；接著東森電視案，綠媒鋪天蓋地繪聲繪影的指控，東森電視節目「關鍵時刻」被國台辦和新華社記者「操控」，這是賴清德不滿東森後台老闆，太過偏袒侯友宜所製造的假新聞，這個假新聞的目的，在於鬥爭藍營背後的資助者。
蔡正元接著說，還有正在進行中的謝國樑罷免案，揭示賴清德及其秘書長林佑昌挾起經由執政權所累積的黑金勢力，要殲滅藍營的每一寸陣地，在野力量不可視爲基隆的地方事件，其他會陸續上場的「洗滌人心」，有「司法打藍不打綠」、「吊路燈恐嚇」等等，都將是腥風血雨的朝野鬥爭。
蔡正元提醒，在野的力量如果把這些案件單純的視爲互不相干的新聞事件，藍白的群眾凝聚力量，將會被賴清德各個擊破；但如果放在賴清德「洗滌人心」的鬥爭清算運動架構下，這些都是腥風血雨的政治鬥爭與迫害，在野勢力常常太過書生心態，不自覺地善意的看待賴清德、主觀的期盼賴清德會走和解與團結的道路，那就大錯特錯了，藍媒在520前紛紛送出善意押著藍營人士出席520，就是這種書生心態的錯誤事例。
蔡正元強調，在野力量如果不能收起書生心態，拿出魄力與勇氣，時時準備上戰場戰鬥，將會在賴清德掀起的腥風血雨中，紛紛被「洗滌人心」。