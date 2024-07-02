「拆樑」完成二階連署！趙少康質疑有罷免人頭 要求抽樣確認徹查
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，中廣董事長趙少康說，「拆樑」團體宣稱已經達成二階罷免連署目標，本周就會送件。罷免連署的過程草率、存在規則漏洞，最近已經引起討論。既然有問題，名單查核應該多一道確認手續，保護基隆市民不要成為「罷免人頭」。
記者何哲欣／台北報導
趙少康在臉書說，到現在都想不通，謝國樑到底犯了什麼錯需要面對罷免。當年罷免時任高雄市長的韓國瑜，還能說他任期未滿就選總統，背棄高雄人，但是謝國樑上任以來認真基隆市政，東岸廣場一案勝訴，證明他堅定守護基隆資產，送電動機車的競選政見也在努力落實中。既然找不到應該被罷免的理由，就只剩政治鬥爭可以解釋。
趙少康說，罷免連署跟正副總統或公投連署不同，不需要繳交身分證影本，只要填了表格、簽名蓋章就完成，至於蓋章的是不是本人？成千上萬份連署書，太難一一查證了。民意不能被冒用，請基隆選委會透過抽樣，打電話確認連署名單的真實性，如果「冒名連署」的比例過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，呈現真實民意。
趙少康說，民主選舉的機制就是定期改選，才能檢驗政治人物表現，但是民進黨輸了就翻桌，淨想奧步搞「大罷免時代」，目的就是希望在立法院一搏，扳回少數局面，一旦基隆市長罷免案過關，後續朝野將冤冤相報無寧日，絕非國家之福。