被指涉處理姊姊律師費 徐巧芯夫斥鏡週刊標題殺人非常荒謬
徐巧芯的大姑劉向婕等人涉以虛擬幣詐騙洗錢，鏡週刊今天報導，徐巧芯的先生劉彥澧出面協助處理被告等人的律師費，過程中律師也向劉說明案情。劉彥澧親上火線對媒體提出4點聲明，他強調姊姊和自己都認識羅盛德律師，但他不認識報導中所謂的證人，更別說證人講的是「好像有」、「不清楚」。昨天他受訪時已明確說明，鏡週刊沒有負責任做相對報導，還是用斬釘截鐵、標題殺人的方式對他做不實指控，他非常遺憾。
記者顏幸如／台中報導
鏡週刊今（2）日報導劉向婕等人詐騙案進度，指台中市研考會主委劉彥澧在去年12月4日高雄地檢署偵辦詐騙洗錢案後，被羅盛德律師要求處理律師費，且羅盛德去年2月起就處理此案，根本不是像劉彥澧所言，對此案不知情。
劉彥澧上午出席市長盧秀燕主持的市政會議前，被媒體攔下詢問此事，針對報導內容，他主動發出4點聲明：
一、本人完全沒有被諮詢索要姊姊律師費用。
二、報導中引用對話框，但我不認識當事人，對於指涉我與律師互動的相關依據，我完全不清楚。再仔細看對話內容，另一人問有關律師費問題，證人回答「好像有」、但「不清楚費用狀況」，所謂被引用的證據，能是「好像有、我也不清楚」嗎？
三、我和姊姊都認識羅盛德律師，她找律師和我無關，不是我介紹的。
四、很遺憾鏡週刊用斬釘截鐵、肯定式的報導手法，指控我早就知情、還付了律師費云云，個人覺得非常荒謬。昨天接受採訪時已明確說明，但鏡週刊沒有負起責任做相對報導，還是用標題殺人的方式對我指控，個人非常遺憾。