快訊／賀軍翔「被告妨害性自主」現身到案說明！過去爭議一次看

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賀軍翔捲入性醜聞形象大傷，正在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》到一半，工作也沒了，製作方時創影業發出聲明，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」
賀軍翔2003年演出《七年級生》出道，之後憑著《愛情合約》、《惡魔在身邊》等夯劇大紅，成為許多人心目中的經典偶像，演藝事業跨足大陸，近期在台劇《不夠善良的我們》飾演成熟人夫何瑞之，和林依晨、許瑋甯上演情感糾葛，細膩的演技又再度讓事業翻紅，他因為官司被換角，編劇徐譽庭也為他喊冤，「如果是被冤枉怎麼辦。」
賀軍翔小檔案
綽號：小美
生日：1983年12月28日（40歲）
配偶：陳怡玟（2017年結婚）
兒女：2女
出道日期：2003年9月
代表作：《七年級生》、《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《不夠善良的我們》
爭議：
2011年於醒吾技術學院進修部讀了整整7年，被質疑以就學逃避服兵役疑慮，曾被中華民國內政部點名以讀書為藉口拖延入伍，違背兵役制度的公平性。2013年因脊椎檢查有「椎弓解離症」獲准免役證明。
2024年1月，一名女子指控賀軍翔參加私人聚會時，藉著三分醉意對她做出不禮貌舉動，因此提起妨害性自主的告訴。檢調介入偵辦，今年5月24日，北檢指揮警方前往賀軍翔住處搜索，查扣證物手機。
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