陸媒盯梢案進度曝！ 梁文傑坦言「找不到爆料者」 預告這天說明
媒體日前爆料，大陸官媒盯梢台灣政論節目，陸委會協同文化部、NCC要查，針對最新調查進度，陸委會副主委梁文傑昨受訪坦言，目前調查碰到困難，還沒找到媒體爆料者，但不排除可能會有些證據，有結果就會公布。陸委會預計在4日赴立法院外交及國防委員會說明「近期中共對台滲透態樣與因應」。
記者余祥／台北報導
梁文傑昨（1）日接受廣播節目專訪時直言，由於此案已是過去式，且當事記者已離台。基於行政調查有追溯性，的確碰到困難，因為大家都否認。但這是否意味媒體爆料與事實有出入，這還要看其他單位還有沒有其他證據，當然不排除可能會有一些證據；至於陸委會何時公布行政調查結果，梁文傑稱，有結果就會公布。
梁文傑指出，陸委會到現在也沒找到那位爆料的「資深媒體人」，而陸委會並非國安單位或司法機關，只有行政調查權，還需仰賴其他單位協助合作，後續將找來邀請單位聯合報和目前新華社駐台記者說明，進一步釐清案情。
梁文傑提醒，包括新華社、中央電視台、《人民日報》這些陸媒基本上都是黨媒，若申請來台採訪卻製作政論節目，可能觸犯《兩岸人民關係條例》第33條之1，不准跟大陸黨政機構合作，包含製作政論節目也是。