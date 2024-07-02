上市公司基層年薪排行曝光 聯發科375.4萬元奪冠、台積電只排第7
證交所昨（1）日公布2023年上市櫃公司全體「非主管」職務的全時員工薪資，其中有6家平均薪資超過300萬元。令人意外的是，許多人對台積電有薪資高的印象，但在排名中僅以284.2萬元排到第7名，第1名由IC設計一哥聯發科拿下，平均薪資375.4萬元，雖然年減22.8%，但仍是連3年奪冠。
記者魏妤庭／台北報導
根據證交所統計，去年非主管平均年薪超過300萬元的上市公司共有6家，IC設計公司就佔4家。第1名由聯發科以375.4萬元奪下，這也是該公司第3次拿下冠軍。其次依序為第2名聯詠371.2萬元、第3名不動產代銷公司愛山林365.9萬元，以及第4名聯德358.1萬元、第5名瑞昱314.9萬元、第6名創意313.4萬元、第7名台積電284.2萬元、第8名達發280.4萬元、第9名和泰車263萬元、第10名祥碩262.1萬元。
其中，台積電去年發出的全體薪資總額高達1836.52億元，但主要因員工數高達6.4萬人，所以平均每位員工平均薪資落在284.2萬元。
若以中位數來看，去年非主管全時員工薪資中位數，僅3家在300萬元俱樂部內，第1名為聯德374.9萬元，相較2022年大幅成長5.9倍，第2名為聯發科309.4萬元、第3名聯詠302.8萬元。其次依序分別是第4名愛山林281.7萬元、第5名創意259.8萬元、第6名瑞昱259.3萬元、第7名達發234.7萬元、第8名台積電224.8萬元、第9名祥碩205.4萬元、第10名和泰車119.1萬元。
證交所表示，6月初公布的2023年員工平均薪資費用，包含主管薪資在內，因此拉高統計數字，再加上平均薪資摻雜極高薪或低薪數字，統計數字較容易失真，不見得貼近該公司薪水居中間水準的情況。相較下中位數看得是年薪居中間的員工，會較貼近真實。此次揭露2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包含員工人數、薪資總額、薪資平均數、薪資中位數等，公司經營績效與員工薪資的關聯性和合理性說明。