又有百萬電動車！LUXGEN n7祭99.9萬 滿電特仕版延長銷售至7月底
國內電動車熱潮不退，納智捷（Luxgen）電動車n7自6月重新開放預購後，會員數突破3萬人次，為回應消費者期待，納智捷宣布重啟去年限購的n7「5人純粹版」99.9萬元優惠，再度成為「百萬有找」電動車行列，而6月剛上市，限時103.9萬元的「滿電特仕版」也同步宣布延長優惠至7月底。
實習記者陳卓軒／綜合報導
納智捷表示，2024年6月會員招募再開又在一個月內新增了5000位尊榮會員，使納智捷的新會員數累積突破三萬大關，為感謝消費者的支持和呼應政府近期所提出之「形塑淨零永續綠生活」的台灣願景，將原本6月限時推出的「LUXGEN n7滿電特仕版」，延長會員專屬價103.9 萬元至7月底，且再度降低「5人純粹版」109.9萬的入門定價，回歸剛上市時的99.9萬優惠，7月起只要憑現有車主的邀請碼，即可享有「百萬有找」優惠。納智捷也將加開試駕場次，加快國內純電動車的普及率。
此外，納智捷邀請了亞洲車神陳和皇，以納智捷N7、iTaiwan車隊代表台灣參與2024亞洲拉力賽，裕隆集團、納智捷以及研發夥伴鴻海集團和鴻華先進亦提供iTaiwan車隊零件、運輸及技術顧問在內等必要的協助。
陳和皇表示，亞洲拉力賽從來沒有電動車參賽過，這是第一次。拉力賽對於電動車而言，在車身結構、電池、高溫、甚至續航力，都是電動車需要考慮的挑戰，但他也表示，對於台灣生產的電動車有信心。
同屬裕隆集團的中華汽車旗下的MG Taiwan，近期也推出台灣第二台國產電動車MG4，並公佈「MG4 EV旗艦版」99.9萬元、「MG4 XPOWER版」118.9萬元，當時即引發市場討論是否會出現「網內互打」。這次納智捷調整價格回歸百萬內，將與MG4持平。