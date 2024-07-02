名家論壇》朱駿／核能關係到台灣整體發展的命脈

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若要減碳，在發電方面就要使用潔淨能源。眼下台灣一般能稱為潔淨能源的只有風電、光電與核電，依經濟部能源署的數據，我們的核能發電只佔6.3%，太陽光電4.6%，風力2.2%。由於民進黨堅持「2050無核家園」，現有的核電設施將一步步除役，台灣日照不足，土地有限，不適合發展太陽光電，光電轉換率也偏低，光電板都是劇毒製程的產物，日後也有處理的問題；風力也需要廣闊的設施區域，風電轉換效能也不高，容易產生傷害人腦的低頻噪聲。就台灣自身的硬體限制條件與前景來看，將來潔淨電力的供應將是個非常大的問題，這將全面影響台灣的對外貿易、經濟發展、環境保護、民生供應與物價穩定等等重大國計民生事項。照現在這個趨勢發展下去，不用核電，台灣未來將會陷入神仙難救的絕境。
過去反對核電，無非是以為核電廠一旦出事將造成巨大的災難，如美國三哩島、烏克蘭車諾比與日本福島核電廠，也有託詞一旦遭受大陸攻擊，同樣將造成核污染災難，還有核廢料處理的問題。然而，核電的科技一直在發展進步，安全係數已大幅提升，過去之所以發生災難，主要問題在於人為管理不善，不是本身技術風險所致，處理核廢料的方法也已有長足進步；中共在俄烏戰爭中對俄羅斯明白表態，不希望俄羅斯使用核子武器，為何要攻擊台灣的核電廠？若真要拿下台灣，為何要拿一個核污染的台灣？過去的諸多理由都已站不住腳，為何不重新坦然面對事實基本面，接受核能發電？何必執意奔向未來必敗受困的死巷子？
總的來說，核能在一定的投入之下最能提供大量且廉價的電力，發電效益最高，最能幫助企業特別是高科技產業的發展，最有條件穩定物價，一定的發電量之下使用土地面積最少，已為歐盟判定為潔淨能源之一，需要土地面積最少，最能保護環境。台灣近幾十年依賴高科技產業發展總體經濟，自今以往，台灣在科技產業領域只能抓緊腳步，繼續跟上世界先進水平的發展速度，自然需要分秒能夠確保的之穩定的電力供應，而且必須是潔淨的能源產出的電力才符合未來的需要。
為賴清德總統信賴的「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢董事長6月26日表示，若計算並比較前總統馬英九卸任時與總統蔡英文卸任前的綠色發電佔比，馬卸任時綠色發電佔比仍高，如今綠色發電佔比不進反退。台灣能源政策不能改變的原因，無非是被原來的「非核家園」口號卡住，「為了要適應那個口號，一切東西都要卡來卡去！」童還直言，「台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態！」可見排斥核電問題的嚴重性於一斑，也點到了綠色發電存在客觀物理性之發展瓶頸的問題。
6月27日童出席論壇活動，談到能源議題，主張核能佔30%、綠能佔30%，加上40％火力發電的黃金比例。主張30%的核電等於已經點明了，沒有核電不足以支持台灣發展的事實評估與硬道理。不過，若要綠能佔30%，在地狹人稠的台灣可能會產生非常巨大的負面排擠效應，今天許多地方因鋪設光電板所造成的農業問題可為明證。總之，沒有核電，而且核電不佔相當大的比重，台灣的前景堪憂。
全球暖化帶來的極端氣候衝擊人類日常生活與自然生態環境的新聞每天都有，2050淨零碳排已為世界許多國家設定的目標。連李遠哲都早在2022年9月28日指出，「2050年零排碳是不可能的 」、「政府是在騙自己」，並語重心長表示，「政府做得不夠，年輕人都被騙了。」
如果連綠營的支持者都對「2050無核家園」不敢抱絲毫希望，甚至嗤之以鼻，直呼謊言，民進黨政府是不是該尊重世間客觀物理性的硬道理，謙卑虛心地接納且發展核電，才符合人民與自身的利益？核電不僅關係到台灣整體發展的命脈，也將為民進黨執政成敗的重大關鍵之一吧！？
●作者：朱駿／時事評論人
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