黃仁勳報明牌！機器人概念股「這6檔」持續發燙　2檔強奔漲停

聯電、鴻海慘陷貼息窘境　台股跌213點、失守23000關卡

▲台北股市今（2）日面臨拉回壓力，午盤來到相對低點，下跌213.68點或0.93%，來到22844.89點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（2）日面臨拉回壓力，午盤來到相對低點，下跌213.68點或0.93%，來到22844.89點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

雖然美股四大指數昨（1）日全數收紅，不過台北股市今（2）日面臨拉回壓力，開盤受到15檔個股除息的影響，加權股價指數預估將蒸發38.57點，因此開盤下跌45.83點、以23012.74點開出，隨後在鴻海跳水翻黑、以及台積電欲振乏力的拖累下，最低來到22840.8點，午盤來到相對低點，下跌213.68點或0.93%，來到22844.89點，失守23000點關卡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤失守23000點，中小型股原先表現抗跌，最高一度來到278.06點、再寫24年新高紀錄，不過午盤也遭到空方狙擊，來到今日最低點，下跌0.4點或0.15%，來到275.17點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、華航、新光金、錸德、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、聯電、奇鋐、亞翔。

權值股全面走低，台積電開盤下跌1元、以967元開出，盤中有買單挹注一度翻紅，最高來到971元，不過午盤仍不敵賣壓，下跌5元或0.52%，來到963元；今日除息5.4元的鴻海，開盤走勢勁揚，最高213元，漲2.5元，漲幅1.18%，填息率約46.3%，不過午盤也出現賣單調節，跳水翻黑下跌5元或2.38%，來到205.5元，慘陷貼息局面；聯發科午盤下跌15元或1.06%，來到1400元。

電子龍頭股疲弱，也讓其他電子族群走勢疲弱，類股指數大跌3.5%，德律、迅得下跌逾3%，亞翔、和椿、漢唐下跌逾2%，洋基工程、所羅門、玖鼎電力、鴻準、云辰、金寶、昇貿、致茂、連宇、淳安下跌逾1%。

不過還是有個股逆勢走高，首先是金融股，金融三業（銀行、保險、證券期貨投信）今年前5月稅前盈餘達新台幣4839億元，寫史上同期新高，年增93.5%，上半年獲利看俏，激勵類股指數盤中由黑翻紅，午盤上漲0.19%，安泰銀、國票金、永豐金上漲逾1%，富邦金、中信金、華票、上海商銀、兆豐金、新光金、國泰金等等都力守紅盤。

航運股也有表現，尤其散裝航運表現最為強勁，波羅的海散裝綜合指數（BDI）連4漲，昨日上漲5.27%、來到2158點，由海岬型船領漲，日租金大漲2881美元或10.09%，一舉突破3萬美元關卡、來到31438美元。裕民等航商透露，主要受惠巴西鐵礦砂、西非鋁礬土出貨旺，帶動海岬型船運價連續4日上漲，目前運價水準是去年7月平均運價的2.38倍。因此由裕民領攻上漲逾4%，新興上漲近4%，中航上漲逾3%，慧洋-KY、四維航上漲逾2%，華航、龍德造船也有逾1%漲幅。

電子權值股上演除息秀　鴻海一度填息45%後翻黑、聯電慘貼息

台積電斥資6.68億元、購入台灣力森諾科舊廠　公司：為辦公室用途

15檔個股今除息、台股開盤跌45點　權值股走勢分歧、台積電跌1元

67萬股民看過來！0050配息政策出爐　每股配1元、擬7/16除息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選