聯電、鴻海慘陷貼息窘境　台股跌213點、失守23000關卡

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權值股全面走低，台積電開盤下跌1元、以967元開出，盤中有買單挹注一度翻紅，最高來到971元，不過午盤仍不敵賣壓，下跌5元或0.52%，來到963元；今日除息5.4元的鴻海，開盤走勢勁揚，最高213元，漲2.5元，漲幅1.18%，填息率約46.3%，不過午盤也出現賣單調節，跳水翻黑下跌5元或2.38%，來到205.5元，慘陷貼息局面；聯發科午盤下跌15元或1.06%，來到1400元。
電子龍頭股疲弱，也讓其他電子族群走勢疲弱，類股指數大跌3.5%，德律、迅得下跌逾3%，亞翔、和椿、漢唐下跌逾2%，洋基工程、所羅門、玖鼎電力、鴻準、云辰、金寶、昇貿、致茂、連宇、淳安下跌逾1%。
不過還是有個股逆勢走高，首先是金融股，金融三業（銀行、保險、證券期貨投信）今年前5月稅前盈餘達新台幣4839億元，寫史上同期新高，年增93.5%，上半年獲利看俏，激勵類股指數盤中由黑翻紅，午盤上漲0.19%，安泰銀、國票金、永豐金上漲逾1%，富邦金、中信金、華票、上海商銀、兆豐金、新光金、國泰金等等都力守紅盤。
航運股也有表現，尤其散裝航運表現最為強勁，波羅的海散裝綜合指數（BDI）連4漲，昨日上漲5.27%、來到2158點，由海岬型船領漲，日租金大漲2881美元或10.09%，一舉突破3萬美元關卡、來到31438美元。裕民等航商透露，主要受惠巴西鐵礦砂、西非鋁礬土出貨旺，帶動海岬型船運價連續4日上漲，目前運價水準是去年7月平均運價的2.38倍。因此由裕民領攻上漲逾4%，新興上漲近4%，中航上漲逾3%，慧洋-KY、四維航上漲逾2%，華航、龍德造船也有逾1%漲幅。