特企／生成式AI助力創新　2024 AWS台灣雲端高峰會引領科技潮流

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為了幫助與會者掌握生成式AI 技術，AWS 特別推出主題培訓課程，提供如「提示工程基礎知識」、「生成式AI基礎知識-給技術與商業決策者」等豐富選項。此外，AWS 也將舉辦各種備考訓練營，協助考生準備 AWS 認證考試，例如 AWS Certified Solutions Architect - Associate、AWS Certified Data Engineer - Associate 等熱門證照。
創新體驗學習 AWS 認證新思維
除了傳統課程，AWS 還推出創新的 3D 虛擬密室逃脫遊戲「AWS 密室逃脫」，讓學員在闖關過程中輕鬆掌握 AWS Certified Cloud Practitioner 認證備考要訣。獲得 AWS 證照後，您將可以進入 AWS Certification Lounge 專屬休憩區，不僅能獲得免費形象照拍攝服務，還有機會獲得限定禮物。
此外，AWS 也將舉辦「職涯跳轉焦點對談」，邀請 AWS 證照持有者分享取得證照後職涯轉型的寶貴經驗，讓您了解生成式AI 如何為職涯發展注入新動能。
資安防護無所遁形，體驗式學習鍛鍊實力
在當今數位化時代，資安防護是企業不可或缺的一環。為此，AWS 特別策劃了一系列資安工作坊，透過模擬情境和體驗式練習，讓與會者能夠深入了解資安防護的重要性並掌握實戰技巧。
混沌工程：模擬系統被入侵，提升事件應變能力
「資安混沌工程工作坊」將模擬系統被入侵情境，教導事件回應、檢測與調查等關鍵概念，適合 DevOps、CloudOps、系統管理員等從業人員參與。除了基礎課程外，AWS 也將推出進階課程，透過未知攻擊者模擬攻擊，進行真實事件回應訓練，讓您的資安防護實力臻於化境。
管理者資安模擬：掌握成功且安全的雲端旅程
「管理者資安模擬工作坊」則專為 CISO、CIO、CTO 等高階主管量身打造，透過體驗式練習，讓他們了解成功且安全的雲端旅程關鍵決策點。在生成式AI 技術快速發展的今天，資安防護已成為企業不可或缺的一環，這項工作坊將助您掌握關鍵策略，引領企業安全邁向未來。
雲端故障排除：診斷與解決 AWS 應用程式問題
「雲端故障排除學習路徑：AWS 實務工作坊」將探索診斷與解決 AWS 應用程式問題的進階技能，適合應用程式開發者、程式工程師、架構師及維運人員參與。在生成式AI 時代，掌握雲端應用程式故障排除能力，將為您帶來無限的職涯發展契機。
台灣之光：遊戲科技創新耀眼全球，生成式AI 引領新風潮
在7月24日，AWS 將舉辦「AI領航．遊戲娛樂科技無設限」論壇，匯聚產、學、研與海內外遊戲娛樂科技重量級夥伴，探討遊戲娛樂科技發展趨勢，展現頂尖應用技術，促進業界交流合作。
台灣在全球遊戲產業中表現亮眼，本次論壇將邀請台灣遊戲科技界的佼佼者分享創新成果，展現台灣在全球遊戲產業的亮眼表現。與會者將有機會了解全球遊戲科技趨勢與機會，探討生成式 AI 如何為遊戲產業注入新動能。
此外，負責任的遊戲娛樂產業發展也將成為熱門議題。與會者將探討如何在創新與道德之間取得平衡，確保遊戲產業的健康發展。數據賦能更將解決遊戲應用的關鍵問題並創造價值，揭示數據在遊戲產業的重要性。
最後，與會者還將揭開遊戲強者生存奧秘，了解透過商務、文化轉型和人才孕育，如何掌握成功轉機，在生成式 AI 時代中脫穎而出。
新創加速日：綠色創新與生成式AI 之力，助力創業夢想啟航
7月23日，AWS 將舉辦「AWS Startup Day 新創加速日」，主題為「AI、雲端、技術、募資一站到位」。這場盛會將為新創企業提供 AI、雲端技術和募資方面的寶貴資源與建議。
如何擁抱綠色創新，贏得 Amazon Climate Pledge Fund 投資？這將是新創企業不可錯過的重要議題。生成式 AI 正在改變世界，新創企業將有機會了解如何藉由 AWS 生成式 AI 之力駕馭時代變化。
專題討論也將探索全球新興投資趨勢與新創機會，讓與會者乘AI創新之浪，開拓新的商機。
無論您是科技新手或資深從業人員，2024 AWS 台灣雲端高峰會都將為您帶來豐富的學習資源和寶貴的交流機會。趕快報名參加，與 AWS 一同探索生成式AI 和雲端科技的無限可能吧！活動好禮更是讓人期待，參與並填寫問卷即可獲得 AWS 運動潮流包（數量有限，送完為止）。