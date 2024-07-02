扛不住大環境困境！中資削肉還債　80億元脫手星野TOMAMU度假村

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株式會社新雪主要經營範圍包括溫泉旅館及餐飲店、物品銷售及郵購業、房地產交易業、旅遊業、酒店、餐廳及其他休閒設施。同時持有株式會社TOMAMU PROPERTY和株式會社星野RESORTS TOMAMU全部股權，當中株式會社星野RESORTS TOMAMU主要資產為北海道TOMAMU滑雪場度假村。
裕海指，出售事項完成後，將不再持有任何株式會社新雪股份。據悉，裕海為豫園股份的全資附屬公司。豫園股份為復星國際持有61.85%股權的附屬公司，其A股股份於上海證券交易所上市。
完成交易後，豫園會將所得款項用於一般資金用途，又預料會對豫園及對復星國際的財務業績表現具有積極正面影響。
復星國際收購原為強化陸客赴海外滑雪的市場
位於北海道的星野TOMAMU度假村距離札幌2小時車程，是山岳型渡假勝地，佔地達1000公頃，被豐富自然環繞，以擁有高爾夫球場、粉雪滑雪場、山頂雲海咖啡廳等著稱，其中一間由安藤忠雄設計的「水之教堂」，是許多新人夢幻結婚地點。
過去由美國投資公司持有產權股、星野集團擁有經營管理權，復星國際於2015年購入北海道星野TOMAMU度假村，由於北海道的滑雪度假村在中國遊客中非常受歡迎，此舉被外界視為有意強化陸客赴海外滑雪的市場。
中國經濟疲軟 復星國際「削肉還債」
在收購星野TOMAMU度假村之前，復星國際已入股「地中海俱樂部」（Club Med）、「太陽劇團」等國際知名品牌，還在2012年購入台灣維格餅家部分股權。
但在中國經濟疲軟的大環境下，復星國際傳出為削減債務，正計劃出售手上資產，包括地中海俱樂部和比利時險企Ageas的少數股權。值得一提的是，復星國際過去多次表示，儘管復興需要「瘦身」，但旅遊業務是其核心業務之一，無意出售。