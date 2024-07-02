停電、失言不斷！藍委爆料倦勤 郭智輝：隨時可以向院長表達
全台停電事件頻傳，民進黨政府能源政策再遭質疑，經濟部長郭智輝日前則表示，「漲電價是怕人民浪費電」、「不用每個房間裝冷氣」，一連串失言遭到在野黨猛批。國民黨立委謝龍介今（2）日質詢時爆料郭智輝倦勤，郭智輝對此沒有證實，但也回應說隨時可以向院長表達。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日繼續邀請行政院長施政報告，並備詢。謝龍介質詢時表示，總統賴清德宣布在立院成立經濟發展委員會，宣布成立當時郭智輝人不在國內，為郭抱屈，郭智輝回應說，所有諮詢委員的意思是成立大家的共識。
謝龍介問說有人跟他說郭智輝倦勤，這一個多月來是何時向卓榮泰表達倦勤的想法？郭智輝說，這團隊大家都是在一起，隨時可以向院長表達，希望達到卓榮泰的支持。
謝龍介說，他對於郭智輝表達倦勤能感同身受，但是才上任一個多月，若經濟部長請辭會很難看，整個內閣會崩掉，他很了解賴清德的個性「抓著怕死、放著怕飛」，賴清德希望郭智輝能突破核能的神主牌，調整國家的能源政策，但是跟民進黨團總召柯建銘一場飯局就退縮，賴清德用人的精髓就是這樣，郭智輝不懂才會形成矛盾。
藍營擬提案修法核能延役，謝龍介問說修法經濟部支持嗎？郭智輝回應說，他為國家、為百姓做事情，當然需要大家相挺。