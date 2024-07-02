累了嗎？韓「機器公務員」摔下樓報廢 韓網調侃：太操勞只能抗議
韓國慶尚北道龜尾市政廳，近日有一台「機器人公務員」，因為從2公尺高的樓梯摔落，就此報廢、無法再作業。當地媒體形容，這是該國第一起「機器人輕生」事件，網路上也有韓國民眾戲稱，這是機器人表達過勞的抗議方式。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，龜尾市在去年8月引入這款機器人，主要負責文件遞送，機身掛有公務員的員工證，作業時間從上午9點到下午6點。與一般只能在單一樓層工作的機器人不同，這款可以透過電梯往返1樓到4樓，投遞郵件和行政文件。螢幕上還播放各種與城市管理有關的新聞，對來訪的公務員進行宣傳活動。
然而，就在上個月20日下午4點，這台「機器人公務員」被發現倒在龜尾市政廳2樓和1樓的樓梯間，看上去明顯受損，碎片散落一地。這台機器人是由美國加州新創公司Bear Robotics製造，龜尾市每月支付約200萬韓元，以換取機器人的使用權，事發後也已將碎片交給廠商進行分析。
有目擊者表示，在意外發生前，曾看到這個機器人在某個地點繞圈，彷彿那裡有什麼東西。龜尾市政廳的員工也說，機器人是市政廳團隊的一分子，平常工作「很勤奮」，目前沒有打算再採用第二個機器人。