連18週創新高！台股ETF受益人逾870萬人 00919再奪下人氣王寶座
台股上週順利站上2萬3，雖然今（2）日開盤不久回檔，一度跌到22841點，但對於存股族來說，不失為一個進場佈局的好機會。根據最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一週增加近14萬人，總受益人數來到870萬人，已連續18週創新高。其中，受益人增加的有45檔，又以剛除息的群益台灣精選高息ETF一週增加3萬人奪下人氣王。市場法人表示，台股高息ETF波動度相對個股及大盤低，可趁台股高檔拉回，以及ETF除息後的便宜價，逢低分批進場中長線佈局。
記者魏妤庭／台北報導
根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF有62檔受益人最新一週增加13.9萬人，總受益人數來到870萬人，為連續18週創新高。若進一步觀察，上週台股ETF受益人增加的有45檔，又以剛除息的00919增加3萬人奪下人氣王。其次依序為復華台灣科技優息（00929）增加2萬人、台新永續高息中小（00936）增加1.3萬人、富邦台50（006208）增加1.1萬人、元大台灣高息低波（00713）增加1萬人。
市場法人表示，台股高息ETF的波動度，相對個股與大盤來得低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。投資人可趁台股高檔拉回，ETF除息後的便宜價，逢低分批進場中長線佈局。
財富管理業者表示，00919在6/24除息的便宜價，吸引不少中長線投資人進場，雖然受到大盤震盪影響，00919目前仍貼息，不過從過去4次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率，且今年以來含息報酬率也超過兩成表現出色，堪稱息利雙收人氣王。此外，過去4次次次填息紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息，因此趁除息後甜甜價，投資人紛紛逢低進場佈局。
理財達人指出，區域政治風險並未影響國際股市強勢表現，美國、中國、歐洲經濟體逐漸復甦，雖緩慢但也帶動了資金潮，目前台股與S＆P 500都處歷史相對評價高位置，但因觀察台股企業獲利目前仍為持續上揚、2024年年增率為27%，因此仍無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
※【NOWnews 今日新聞
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