車價正在降？美媒盤點美國「五大商品」比去年便宜

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據CPI的數據，通膨年增率3.3%雖仍高於聯準會的2%終極目標，但價格下降仍有市場激勵作用，CNBC盤點，包含二手車與卡車等部分車輛、餐具、電視、主要家電、機票，相較去年都呈現下降趨勢。
CNBC指出，根據CPI的數據，2021年二手車和卡車價格上漲了40.5%，之後價格有所回落，並在過去2年中穩定下降，主因是市場上二手車過剩，2023年價值25000美元（約82萬元新台幣）的二手車，現在售價為22675美元（約74.4萬元新台幣），降了2325美元（約7.6萬元新台幣）。
餐具價格則相較去年下降8.1%，餐具價格與房屋銷售狀況有高度關聯，因有很多是在搬家時順便升級廚房用具，由於美國售出的房屋減少，也使得餐具價格較難抬升，且餐具相較容易生產，存在大量競爭對手。
電視和主要家電，價格比項較去年分別下降6.6%和6.2%，其中，包含烤箱、冰箱、冰櫃、洗碗機等產品價格，繼去年降7.3%之後，今年再降3.5%，降價因素包含工廠效率提高使得生產成本降低，讓折扣更加容易出現。
最後一項則令人意外的是機票價格，報導稱，由於旅遊需求被壓抑，加上燃油價格高漲，2022年機票價格飆漲25%，但隨後稍稍回落，CNBC認為，與2022年相比更加便宜的燃油價格，以及商務旅行減少、航班運力增加和航班需求減少，都有助於降低整體飛行成本。然而，CNBC雖點出價格比與去年相比下降5.9%，但唯獨這一項未有其他數據輔佐。