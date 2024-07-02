進劇場看表演！高雄推「青年席位」專屬優惠

盛夏避暑，到演藝場館看表演是不錯的選擇。高雄市所屬演藝場館持續邀請各劇團合作提供「青年席位」優惠，暑假期間優惠不中斷，7到8月暑假期間共6檔節目，使用文化幣購買青年席位可享至少5折的優惠，16歲到22歲青年可把握機會進場看表演為自己充電。
記者陳美嘉／高雄報導
文化部在去(112)年6月發布「推動表演藝術青年席位振興方案」，鼓勵18歲到21歲的青年朋友使用成年禮金「文化幣」走進劇場欣賞表演，高雄市政府立即響應推出了高雄市「進劇場看表演-成年禮金優惠獨享」計畫，積極媒合表演團隊參與計畫提供購票優惠，實施以來已售出青年席位超過2,300席次。今年成年禮金發放對象擴大為16歲到22歲青年，期望更多的青年觀眾進入劇場，逐步擴增劇場藝文欣賞人口。
暑假期間與高雄市屬場館合作提供青年席位的演出類型多元，綠光劇團在至德堂演出《押解-菜鳥警察VS.老扒手》；面白大丈夫劇團在大東演藝廳推出《職男人生4-笑の祭典》；高雄城市芭蕾舞團在至善廳演出創作芭蕾《地》；悠然弦樂團在高雄市音樂館的2024夏季音樂會《魔法派對》；還有春天藝術節歌仔戲系列--明華園戲劇總團文學跨界新作《乩身》；秀琴歌劇團歷史大戲《銅雀臺傳奇》。
高市府文化局特別提醒，青年席位專屬優惠，席位數量有限，快到文化幣網站/青年席位專區，發掘更多精采節目。