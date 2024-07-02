7-11開賣SNOOPY夏日福袋！共19款「有氣炸鍋、涼被」　抽百萬黃金

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加碼獎於7月10日至16日連續7天、天天送100萬點OPENPOINT，將有7名百萬點數富翁在7-11誕生，1點等同1元現金，可跨通路當現金花！購買的福袋價格越高、獲得抽獎的機會越多。
🟡499元「SNOOPY 15吋硬殼手提箱」
福袋外觀為15吋硬殼手提箱，共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色，該款福袋有2組抽獎機會。
🟡699元「SNOOPY雙材質涼被」
共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色，輕薄透氣，好眠必備。整反兩面雙材質，可依需求使用，雙面花樣設計，隨心情變換。該款福袋有3組抽獎機會。
🟡699元「SNOOPY 21L提把摺疊收納箱桌」
21公升大容量，好實用加蓋設計，可當桌面使用，附提把好攜帶。該款福袋有2組抽獎機會。
🟡1299元「SNOOPY 戶外露營拖車」
共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色。前置360度萬向輪，全車5.6kg，可乘載60kg貨物。雙置物袋設計，可另收納小物。該款福袋有4抽獎機會。
🟡1399元「SNOOPY義大利Giaretti聯名氣炸鍋福袋」（不含零食飲料組合）
共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色。義大利Giaretti 聯名開發，4.5公升大容量，360度高速熱風循環，食材加熱均勻烹調。一鍋抵多機，可蒸、烤、烘、炸，料理多變化，該款福袋有5抽獎機會。
🟡抽獎獎項介紹
頭獎：統一超商7000店開幕黃金11兩，1名，市價約180萬元
二獎：統一超商7000店開幕黃金7兩，1名，市價約115萬元
福袋獎：星宇航空舊金山來回機票，4名，市價共24萬元
🟡福袋內容物
每款福袋都有抽獎券，以及附有總價值破3000元的跨通路品牌優惠券，包含星巴克、達美樂、COCO茶飲、雄獅旅遊、海昌隱形眼鏡等人氣通路通通有，還有隨機的飲料、衛生紙、餅乾。
此外，今年夏天SNOOPY粉絲不可錯過的還有，ALLIE以「環遊日本」為主題推出史努比限定包裝，
SNOOPY史努比限定包裝精選二大明星防曬，包括開架熱銷NO.1且適用於臉及身體的「ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳」，及具有防曬、潤色的輕底妝美肌神器「ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」，二款皆有ALLIE 強悍的SPF 50+ PA++++最高規格防曬係數、極效防水抗汗、抗摩擦不易脫落等特色。今年只要備齊這二大ALLIE 防曬品，就能輕鬆應對各種日常生活的防曬需求。