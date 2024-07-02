名家論壇》黎榮章／大數據分析「罷樑」會不會成功？

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同樣在3月初，拆樑行動正式在地方展開連署，但謝國樑的聲量卻逐漸走低，直到4月19日再衝高點，將近單日4000筆，卻是因謝失言「蝙蝠產卵」，跟罷免行動無直接關聯。直到罷免行動第二階段連署倒數計時、6月24日，罷免聲量最高也才一天2000多則，比他的其他話題都低。
從聲量總量來看，罷免行動自3月初啟動，謝國樑在那之後的網路聲量，有49%，也就是將近一半和罷免有關，由此可看出罷免方努力製造話題、擴散話題、搶曝光。不過，從前張數據也可看到，謝國樑在東岸廣場案爭議退燒後，聲量就一直保持低檔，可見這段期間，謝國樑面臨罷免危機，刻意保持低調，避免大動作起衝突，因此即使謝的的網路討論內容高度與罷免相關，但他的冷處理，確實有效避免整個聲量被炒作起來。
謝國樑的風險管控方式是否奏效？觀察謝國樑近3個月以來的網路正負面聲量表現，可以發現因謝國樑不正面迎擊，罷免方找不到好的拆樑切入點，「一個巴掌拍不響」，罷免聲量不僅沒炒起來，連謝國樑本身的網路好感度也沒有被拉低，其正聲量甚至大於負聲量，好感度1.08，是政治人物中相當罕見。
觀察謝國樑近期的正面聲量話題，他持續宣揚市政成果，包括基隆被《Harper’s-bazaar》雜誌列為全球12個不容忽視的旅遊城市、基隆火車站旁的城際轉運站即將落成、基隆市與其他國民黨執政縣市攜手投入協助花蓮地震救災等，透過正面宣傳加強基隆人的城市光榮感，並低調不正面與罷免方衝突，讓他有效抑制負聲量、衝高正聲量。
拆樑行動的第二階段連署已經截止，根據罷免方公宣布的連署書數量，連署很可能正式進入投票階段；這場罷免行動是2022年地方選舉後的第一場罷免連署，後續包括新竹市長罷免、青鳥行動罷免藍委、藍鷹行動罷免綠委等討論都開始出現。媒體預判，全國可能進入「大罷免時代」，目前看來，罷樑行動到現階段為止對謝國樑的負面傷害有限，到底拆樑行動會不會在罷免正式宣告成立後聲量逆襲，成為反藍白陣營合力要攻下的灘頭堡？還是謝國樑的低調策略能成功執行到最後，在其他罷免行動分散注意的情況下安然過關？各界都相當關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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