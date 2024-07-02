郭智輝稱停電沒很多！1個月內全台「停電總整理」驚見「這次數」

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6/15晚間，小琉球因主機盤跳閘全島停電。
6/18上午11時18分，內湖科學園區發生因饋線跳脫，導致江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，在12時26分全數復電。
6/19晚間7點41分，屏東市廣東路、中山路、自由路一帶突然停電，台電屏東區處調查，影響戶數1165戶。
6/19台北市西門町豪華影城、樂聲影城及周邊共1萬4569戶19日晚間7點08分發生停電災情。
6/21台北市信義區松山路、信義路六段發生停電情形。台電表示是發生火警，暫時停電已於20時51部分復電。
6/23桃園市大園區後厝路27巷32號附近約有70戶停電，台電獲報後查出是鳥害導致高壓礙子不良，於9時20分恢復供電。
6/24新北市淡水區淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶，上午10點40分因沙崙配電變電所地下電纜故障造成停電，共影響4088戶。
6/24政大下午3時17分突然發生全校大停電，由於師生已經放暑假，受到影響的人數較少。
6/24彰化市旭光路、博愛街及中興路一帶395戶晚間7點多突然大停電。
6/25彰化市溪湖鎮東興路一帶因大雷雨引起線路開關設備受損，267戶受停電影響。
6/26桃園市下午3時19分陸續傳出民眾通報停電，福安變電所受雷擊影響，造成福安變電所饋線全停，也同時影響供電下游的榮華變電所，共影響大溪區、復興區一帶停電22,421戶。
6/26晚間6時30分因鳥害導致分歧線路熔絲鏈開關跳脫，造成彰化縣田中鎮中山街一帶共120戶停電。
6/27新北市三峽老街下午2時發生大停電，整條老街店家無電可用，停電約一小時。
6/27新北市板橋區江子翠站附近晚間6點40分大停電，共11428戶受影響，半小時內約晚間7點10分全數復電。
6/27高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用。
6/27高雄市前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，8時13分突然停電，有720戶受影響。
6/29桃園市中壢區下午4時46分因高壓斷線造成欠相事故停電，造成環中東路二段、龍慈路、龍智路、龍陵路、龍勇路、龍岡路、龍岡路二段、龍吉路等一帶2942戶停電。
6/29台北市松山機場晚間8時51分左右無預警停電，晚間21時33分恢復正常送電。台電說明，松山機場本次停電事故為用戶設備故障。
6/30台中市西區因熔絲座故障，在0時5分停電。造成西區臺灣大道二段、北區成功路、中區大誠街等一帶共5010戶停電。
6/30新竹市中午因強風吹襲導致樹木掃到配電線路，造成竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。
6/30南投縣18時05分由於變壓器故障，造成南投縣集集鎮民生路一帶共93戶停電
7/2上午6時10分因高壓斷線造成停電，導致桃園市中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路、八德區長興路等一帶共4961戶停電。