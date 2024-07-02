迎戰下一個十年！團購網推「以租代買」進軍家電租賃市場

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觀察時下不少新婚夫妻或購屋、換屋族，因已投入龐大裝潢花費，往往只能在家電添購上做出取捨或讓步。「新家要買洗乾衣機、電子衣櫥、空氣清淨機加上冷氣，想要一次達陣買到心儀的機種又是20萬至40萬跑不掉」客服人員經常聽到客人抒發類似心聲，「就算信用卡分期付款也擔心占掉太多信用額度而怯步。」486先生表示，「因此這次推出租賃服務時已先設想好，走免押金、低月付的方式，讓消費者手上資金運用更靈活。」
目前市面上出租家電多以複用品為主流，也就是租到別人用過的機器，令不少人對於衛生和機器效能有疑慮。486團購的租賃服務只提供全新機，租期間享有原廠保固和專業技師到府清潔保養，甚至像是空氣清淨機動輒上千元的濾網等耗材也都是免費更換。租期屆滿這台機器就歸租戶所有，不需再另外付費買斷。
486團購創辦人陳延昶(486先生)宣布將「以租代買」和「以買代租」雙箭齊發，強化企業競爭力。迎戰下一個十年，將鎖定「以買代租」模式加速全台拓點和虛實整合腳步。今年預計於桃園和台南再開出兩家店面，將全台據點推進至6家。新增實體店將全面改為自購資產，現有店面租約到期後也將改採自購模式並進行大規模升級，優化消費者購物體驗和傳達品牌永續經營的決心。