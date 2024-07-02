藍白反感度破5成！學者曝：這就是仇恨值、要付出政治代價
《美麗島電子報》昨日公布6月國政民調，在三個政黨好感度上，49.2%對民進黨有好感、34.4%對國民黨有好感、34.7%對民眾黨有好感。對此，清大社研所副教授陳明祺今（2）日受訪時表示，藍白反感度破五成，這就是所謂的仇恨值，新一屆的立委上台之後所推動的相關政策，的確是傷害到在野黨的政黨形象，這也是在野黨要注意的地方。
記者陳佩君／台北報導
《美麗島電子報》對三個政黨好感度作分析，其中49.2%對民進黨有好感（其中14.6%很有好感、34.6%有些好感）、40.9%對民進黨反感（其中21.3%很反感、19.6%有些反感）；34.4%對國民黨有好感（其中4.0%很有好感、30.4%有些好感）、54.0%對國民黨反感（其中25.7%很反感、28.3%有些反感）；民眾黨好感度上，34.7%好感（其中4.5%很有好感、30.2%有些好感）、50.5%對民眾黨反感（其中28.8%很反感、21.7%有些反感）。
對此，陳明祺直言，這個就是所謂的仇恨值，在野黨用比較強力的方式來推行不見得大家都認可的政策，會有這樣的結果，是可以預期的，這本來就是他們會付出相關的政治代價。
陳明祺說，新一屆的立委上台之後所推動的相關政策，的確是傷害到在野黨的政黨形象，這也是在野黨要注意的地方。