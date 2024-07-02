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財經小辭典／美債殖利率是什麼？對股匯市、經濟有何影響？

▲美國公債殖利率勁揚，牽動全球股、匯市表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國公債殖利率勁揚，牽動全球股、匯市表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

近來美國公債債殖利率勁揚，尤其美國10年期公債殖利率從4.2%回升到快4.5%，也牽動全球股、匯市表現，到底什麼是債券殖利率？美國公債殖利率波動對金融市場有什麼影響?

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所謂「公債殖利率」是指投資人從買入債券且持有至到期日為止的投資報酬率，也可稱為「到期殖利率」。正常情況下，債券期限愈長，殖利率愈高，主要是因投資人長時間持有債券須承擔額外的風險，因此須給予風險溢酬。

也因此，「美債殖利率」可說是投資人購買美國公債的報酬率。美國美國政府為了發展國家經濟，以發行公債的方式向投資人募集資金，美債依發行時間通常可分為短期債券（3年內）、中期債券（4至10年）、長期債券（10年以上），只是債券年期越長，投資人的風險也越高，公債年期越長，殖利率也會越高。

目前市場普遍以觀察美國10年期公債為主，可適度反映市場情緒和美國景氣，投資人也能透過10年期公債殖利率的變化，觀察股市動向。由於美國公債一般被視為相對安全的資產，當市場情緒恐慌時，資金會流向債市，債券價格上升，美債殖利率下跌，當市場景氣復甦，投資人願意承擔更高風險的投資，資金會流向股市，債券價格下跌，美債殖利率上升。

當然，美債殖利率升高也會讓美國與其他國家的利差擴大，讓更多海外投資人購買美債，資金就會流入美國，導致美元走強，但相反地，也會讓其他國家面臨貨幣貶值、進口成本上漲、通膨等壓力，削弱非美國家的經濟成長前景，對持有美債的政府及企業而言，債務壓力也會更重。

不過，「殖利率曲線倒掛」經常被視為是經濟將步入衰退的前兆，從美股過去的歷史來看，一旦出現「殖利率曲線倒掛」的現象，往往會伴隨著經濟衰退的到來。正常的「殖利率曲線」是正斜率，當前市場避險情緒增溫，資金流入公債市場，購買中長天期公債避險需求增加，中、長期公債殖利率大幅下降，低於短天期利率，就會造成殖利率曲線呈「倒掛」。

一般而言，殖利率曲線倒掛與經濟衰退間，通常存在14~24個月不等的時間落後，當投資人預期經濟前景不佳，美國聯準會（Fed）將降息激勵經濟，如自1955年以來，美國曾發生9次經濟衰退，公債殖利率曲線皆在衰退前2年內轉為負斜率，但也有經濟學家發現，殖利率曲線倒掛的預測能力，似乎在美國比較堪用。

只是，殖利率曲線「倒掛」一定意味著經濟將步入衰退嗎？目前外界說法未有定論，支持者如芝加哥Fed指出，過去60年，每次美國經濟衰退前皆出現美債殖利率曲線倒掛，僅在1965年時釋出錯誤訊號。

也有另一派學者主張，殖利率曲線倒掛「不必然」預示經濟將步入衰退，當前貨幣政策工具改變，恐使未來殖利率曲線倒掛失去預測經濟是否陷入衰退的若干能力。此外，過去的經驗顯示，美國每5年便會遇到1次經濟衰退，事實上，不管殖利率曲線樣貌為何，12個月內步入衰退的機率皆為20%，這是很正常的事情。

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