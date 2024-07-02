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「宮廟屯彈藥、總統又騙票」？謝龍介痛批「曝1事」：將不再安全

▲苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書）
▲苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」。（圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書）

記者莊蕙如／台北報導

苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，消息傳出後村民譁然，軍方昨（1）日已透過管道向天寶寺道歉，並表示會把所有計畫撤回。對此立委謝龍介相當不滿，表示台灣是就要戰爭了嗎？國防部顧立雄部長決策粗暴，賴總統是在著急什麼？

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謝龍介質疑，「宮廟屯彈藥，總統又騙票？」他提到，近日許多宮廟收到國防部公文，表示請廟方簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，在戰爭爆發前夕，需要配合讓彈藥運往廟內屯放，以利後備旅部隊補充使用。

謝龍介說，消息傳出，人心惶惶，宮廟反對，當地人也害怕危險。他強調，「我的選舉，是從百廟祈福出發，宮廟是所有鄉里的中心，是敬天畏神，是安定人心，是教忠教孝，怎麼護變成奪人性命，殺伐暴力的彈藥庫。台灣是就要戰爭了嗎？國防部顧立雄部長決策粗暴，賴總統是在著急什麼？」

謝龍介也說，根據日內瓦公約第53條，宗教信仰場所不可做為軍事用途，否則國際法保護效力會失效，民進黨政府是不是非要逼著大家打城鎮戰，老弱婦孺連躲進宮廟，都不再安全。何況，根據如今被揭露的訊息，為什麼彈藥只放宮廟？教堂、教會放不放？

謝龍介痛批，言猶在耳，賴總統選前說，義務役不用上戰場，又要大家相信習近平2027沒有要犯台。選後，連宮廟都不放過，這不是騙票，什麼才是騙票？

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