影／賓士車噴「國家認知作戰」衝撞畫面曝！總統府發聲了

轉移詐騙案焦點？吳思瑤怒轟徐巧芯：惡意為難小店家「討要美食」

▲徐巧芯打臉吳思瑤說，吳思瑤提到的四家店，有一家沒開，其他三家「根本不知道有這件事」。（圖／資料照片）
▲徐巧芯打臉吳思瑤說，吳思瑤提到的四家店，有一家沒開，其他三家「根本不知道有這件事」。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦涉替詐騙集團洗錢案，她和丈夫劉彥澧強調已無往來，但《鏡週刊》日前爆料，劉彥澧的好友羅盛德律師籌組律師團辯護，並出面處理律師費，似乎打臉不知情的說法。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（2）日表示，徐巧芯急了，為了轉移家人涉詐騙案的焦點，惡意為難店家，非常欠缺道德。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委徐巧芯、羅智強等人和在地議員昨日到台北捷運石牌站進行街頭宣講，劍指在地民進黨立委吳思瑤。吳思瑤說，她誠意邀請藍營民代享受北投的美食，還列出四家常去的店家，「可以記在吳思瑤的帳上，我請客！」但徐巧芯卻打臉說，吳思瑤提到的四家店，有一家沒開，其他三家「根本不知道有這件事」。

吳思瑤說，徐巧芯急了，徐的家人詐騙案成為焦點，但卻用吃炸雞拗她作為媒體操作。她說，請客是開心的事情，明知國民黨到北投宣講是要攻擊她、抹黑民進黨，但她作為北投在地立委，也樂於推薦周邊美食、請客買單。

吳思瑤表示，她沒料到徐巧芯在宣講尚未開始前就去要美食，後來得知對方要30人份後，也立刻請助理前去付款。她批，徐是早餐店的女兒，卻對小商家惡意錄音、為難店家、干擾商家、公開錄音檔，都非常欠缺道德。

吳思瑤指出，要設局陷害她沒關係，但惡意錄音為難店家，她要為北投老闆表達抗議，「要為難我，就衝著我來。」

吳思瑤指出，徐巧芯是為了轉移兩個焦點，第一，家人涉入詐騙案，知道自己難辭其咎，為了謊話要說更多謊話；第二，昨天五位國民黨立委跨區到北投大陣仗宣講，但現場狀況是草草結束，吸引不到公民朋友參與，由此可見人民能清楚判斷，散播謠言攻擊她，北投人民都不能接受。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨新科委員不到半年時間，其表現令人開眼界，不知道來立法院做什麼，人民看到藍委也會非常搖頭，如果給更大的權力更大，會不會偷錄更多音，波及小商家。

洪申翰強調，要如何監督民進黨都能接受，但為何要針對小店家老闆做這些事，難怪民意對這些藍委沸騰，所以才要上修罷免門檻。

徐巧芯今發出聲明指出，她早先也已提告自清，對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上。就當作是這些詐欺嫌疑犯透過特定媒體，對社會進行的空氣污染。本案待檢方查明真相，必定還公道，她非常有信心。

國民黨負評又居冠！民眾黨「這件事」後好感度超車藍營

寵物店老闆被「逼上絕路」延燒中！蔣萬安今回應了、將出手做1事

郭正亮「這理論」嚇壞吳子嘉！憂激化對岸開打喊：老郭你瘋了嗎

綠粉看沈伯洋直播大哭！沈親回「因為你有崇高的靈魂」遭批：邪教

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生