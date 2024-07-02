轉移詐騙案焦點？吳思瑤怒轟徐巧芯：惡意為難小店家「討要美食」

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吳思瑤說，徐巧芯急了，徐的家人詐騙案成為焦點，但卻用吃炸雞拗她作為媒體操作。她說，請客是開心的事情，明知國民黨到北投宣講是要攻擊她、抹黑民進黨，但她作為北投在地立委，也樂於推薦周邊美食、請客買單。
吳思瑤表示，她沒料到徐巧芯在宣講尚未開始前就去要美食，後來得知對方要30人份後，也立刻請助理前去付款。她批，徐是早餐店的女兒，卻對小商家惡意錄音、為難店家、干擾商家、公開錄音檔，都非常欠缺道德。
吳思瑤指出，要設局陷害她沒關係，但惡意錄音為難店家，她要為北投老闆表達抗議，「要為難我，就衝著我來。」
吳思瑤指出，徐巧芯是為了轉移兩個焦點，第一，家人涉入詐騙案，知道自己難辭其咎，為了謊話要說更多謊話；第二，昨天五位國民黨立委跨區到北投大陣仗宣講，但現場狀況是草草結束，吸引不到公民朋友參與，由此可見人民能清楚判斷，散播謠言攻擊她，北投人民都不能接受。
民進黨立委洪申翰表示，國民黨新科委員不到半年時間，其表現令人開眼界，不知道來立法院做什麼，人民看到藍委也會非常搖頭，如果給更大的權力更大，會不會偷錄更多音，波及小商家。
洪申翰強調，要如何監督民進黨都能接受，但為何要針對小店家老闆做這些事，難怪民意對這些藍委沸騰，所以才要上修罷免門檻。
徐巧芯今發出聲明指出，她早先也已提告自清，對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上。就當作是這些詐欺嫌疑犯透過特定媒體，對社會進行的空氣污染。本案待檢方查明真相，必定還公道，她非常有信心。