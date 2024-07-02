吃東西喉嚨卡卡、聲音沙啞　醫：不要輕忽

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亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，患者菸齡長達二十多年，每天也都有飲酒習慣，之前並沒有任何異狀，直到一年前開始發生吞嚥不順情形，原本以為是自己年紀大，「吃飯比較慢」，選擇用細嚼慢嚥方式減輕症狀，然而腫瘤逐漸滋長，開始從乾飯吃不下，選擇較軟或是流質食物因應，例如麵包、稀飯等，最後竟連流質的牛奶也都喝不下去，只好前來就醫，期間更是暴瘦7公斤。
劉柏毅指出，食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖然所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現，一般會以上消化道內視鏡(或稱胃鏡)評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數，然而出現症狀就醫時，往往已經是中晚期，以該患者為例，當發現時癌細胞便已經嚴重侵犯黏膜層，屬於局部侵犯食道癌，所幸尚未全身轉移。
因此，經評估後，建議患者同步接受放射及化學治療，之後再安排內視鏡食道根除性切除及重建手術，將胸腔內食道及縱膈淋巴結切除，並放置肋膜腔引流管(胸管)後，再以腹腔鏡微創手術完成胃的鬆解及胃管成型、重建食道等步驟，包括小腸造廔銜接腸道灌食，最後則於左頸部實施頸部食道及胃之吻合，並放置鼻胃管和頸部引流管。
劉柏毅指出，食道癌根除性手術最大的風險在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧，根據國外統計數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，至於術後5年存活率則僅約為20-30%。
劉柏毅表示，部分民眾因恐懼術後併發症而拒絕治療，反倒可能面對腫瘤持續長大造成阻塞、吞嚥困難、出血、疼痛或是食道破裂，甚至轉移及侵犯鄰近器官，造成呼吸道狹窄、咳血及致死等風險，建議信任多專科癌症治療團隊溝通，依據個人不同期數及生理狀態評估最佳治療計劃，萬一病情已發展至全身轉移，也可考慮放療、化療、免疫治療或細胞治療等方式。
劉柏毅提醒，若民眾長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機，唯有及早發現、及早治療，才能把握黃金治療期。