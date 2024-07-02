川普勝選機率提高、美債殖利率升　如何應對？華爾街分析師這樣看

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，昨（1）日美國最高法院裁定，川普不能因其作為總統的官方行為而被起訴，但可以因私人行為而被起訴，這是一項具有里程碑意義的裁決，因為這是從18世紀美國建國以來，最高法院首次承認，美國總統在其專屬憲法權力範圍內的行為有絕對豁免權，免於刑事起訴。
對此，美國總統拜登也示警，聯邦最高法院針對總統豁免權的歷史性裁定開「危險先例」，若川普11月勝選再度當上總統將會利用這一點。
紐西蘭預測市場PredictIt.org數據顯示，川普獲勝的可能性為58%，而拜登獲勝的可能性為31%。
消息一出，也帶動美國30年期公債殖利率昨日一度上漲9個基點、達到4.65%，是5月31日以來、超過一個月以來的最高點；2年期公債殖利率上漲5.2個基點、來到4.77%；10年期公債殖利率上漲13.6個基點至4.478%。而公債殖利率走升也推動美元走高，美元兌日圓匯價今日盤中一度升到161.56日圓，創下將近38年來高點。
華爾街分析師認為，如果川普11月勝選，在明年1月再度入主白宮，他所提出的政策包括對所有進口商品徵收10%的關稅，對中國商品徵收最低60%的關稅，這些可能會重新引起通膨，長天期美債殖利率可能走高，因此認為投資人可以為此布局。
巴克萊指出，川普獲勝的可能性越來越大以及他的政策對通膨的影響的觀點結合起來，應該會面臨未來幾年通膨高於目標的巨大風險。而面對川普可能勝選前景的最佳避險操作，是對通膨避險。分析師表示，最直接的就是押注5年期抗通膨債券（TIPS）的表現將優於美國5年期公債。
摩根士丹利分析師認為，「現在正是時候」押注長期利率看漲。大摩指出，上週辯論後的民調顯示、川普勝選機會提高，代表投資人必須審視可能導致美國聯準會降息更多次的經濟政策，再加上若共和黨在國會選舉大勝，將擴張財政，為長債殖利率帶來上漲壓力。
花旗則是認為，對減稅和川普入主白宮後美公債供應增加的預期，美債殖利率從本週起將面臨繼續走高的風險，任何緩和效應都取決於經濟數據。
Brandywine全球投資管理公司認為，擔心「債市義勇軍」（以拋售公債施壓政府不要擴大支出的投資人）可能提前出籠，而拜登的辯論表現、疲軟的經濟數據以及更高的油價，正在提高共和黨勝選的機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。