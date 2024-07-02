郭智輝稱停電沒很多！白委嗆：若停1萬戶卓榮泰備詢就「關冷氣」

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黃國昌透露，最典型代表，就是他上周總質詢請教行政院長卓榮泰，卓榮泰連在2026年要怎麼達成再生能源20％，這麼基本的問題，完全沒沒辦法提供任何答案，腦袋空空，沒有計畫、路徑，只剩下口號與意識形態。
黃國昌說，核能問題，柯文哲已經說明非常清楚，在賴清德政府規畫下面，顯然再生能源拉不起來，大家面臨缺電、供電不穩定、跳電、小動物，不管用什麼方式包裝、形容，對於人民造成生活上的衝擊，拜託卓榮泰內閣睜大眼睛看清楚，幾乎每天都有不同城市、地區遭受到不管說是跳電、缺電、電力不穩、小動物的困擾，影響都是每個人民與家庭的生活。
民眾黨立委張啓楷也說，高達50.2民眾對不缺電沒信心，大家都看得到，幾乎每天都有跳電、停電新聞，這個禮拜天就有三個縣市，將近一萬戶民眾受到停電與跳電之苦；要不要主張核電廠延役，有高達64.1％民眾支持，與民眾黨主張、柯文哲一直在強調，核二核、三延役有一致性的。
張啓楷說，民進黨5年條款可以很快改進，腦袋不要停留在20世紀，童子賢在講台灣特別是民進黨，不要集體還在夢遊，民進黨一直在推綠能、減碳，減碳做得非常差，全世界排名倒數第七，還洋洋得意，這是在夢遊的狀態。
張啓楷說，民進黨一直強調尊重民意，民眾確實受到停電跳電之苦，產業要發展也不能再停電，看看最新民調、國際趨勢、民眾與產業的憂心，很多民眾陳情，明明缺電缺電嚴重，政府坐在冷氣房，總統、院長、部會首長每天吹冷氣都不受影響。
張啓楷提到，很多民眾建議，如果以後再發生跳電停電太嚴重，以後卓榮泰帶著部會首長，周二、周五到立法院就把冷氣關掉，苦民所苦。
張啓楷說，他最近想說是不是應該提案，一周內如果停電跳電超過1萬戶，只要行政院長帶部會首長到立法院備詢總質詢，就把議場冷氣關掉，包括立委跟著苦民所苦，體驗一下一天或半天沒有吹冷氣，落實責任政治，明明有問題，政府不處理能源政策、核電場延役問題，每天吹冷氣。