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日本髮型師撿屍還偷拍！遭判鞭刑20下　新加坡女大生慘遭魔手

▲一名日本髮型師在新加坡性侵女大生，遭判鞭刑20下。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
▲一名日本髮型師在新加坡性侵女大生，遭判鞭刑20下。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名38歲的日本髮型師在新加坡性侵喝醉的20歲的女大生，甚至趁機偷拍，錄製整個過程，女生事後報警求助，新加坡法庭於近期審理，此名嫌犯遭判17年有期徒刑和鞭刑20下。

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綜合新加坡媒體報導，這起事件發生在2019年12月30日的凌晨，受害者是一名年僅20歲女大生。她在事發當晚與朋友外出狂歡，先在實龍崗上段的購物中心喝酒，然後轉至克拉碼頭的夜店續攤。

當她離開夜店時已經喝醉，38歲的日籍髮型師Kita Ikko與他的朋友上前搭訕，並從背後熊抱她。他們沿著克拉碼頭走了一段路後，Kita Ikko將女大學生帶上計程車回到他的住處。

下車後Kita Ikko竟直接在住家電梯內性侵女大學生，再將她扶入房內，對她進行長達40分鐘的性侵，且過程全都用手機錄了下來。受害者在稍微清醒後試圖反抗，並哭求Kita Ikko放過她，但他無動於衷，繼續施暴。

事後女大生穿上衣服並逃離現場，在朋友的陪同下報警，警方當晚即將Kita Ikko逮捕，並在他的手機中發現了女大生遭性侵的影片。

近期開庭，此名日本人面臨7項指控，包括強姦、性侵、錄製、傳播和私藏猥褻錄像等，他也在法庭上承認了罪行。雖然他的律師強調他是初犯，但法庭無動於衷，重判此名日本人入獄17年又6個月和20下鞭刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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