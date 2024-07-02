日本髮型師撿屍還偷拍！遭判鞭刑20下　新加坡女大生慘遭魔手

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當她離開夜店時已經喝醉，38歲的日籍髮型師Kita Ikko與他的朋友上前搭訕，並從背後熊抱她。他們沿著克拉碼頭走了一段路後，Kita Ikko將女大學生帶上計程車回到他的住處。
下車後Kita Ikko竟直接在住家電梯內性侵女大學生，再將她扶入房內，對她進行長達40分鐘的性侵，且過程全都用手機錄了下來。受害者在稍微清醒後試圖反抗，並哭求Kita Ikko放過她，但他無動於衷，繼續施暴。
事後女大生穿上衣服並逃離現場，在朋友的陪同下報警，警方當晚即將Kita Ikko逮捕，並在他的手機中發現了女大生遭性侵的影片。
近期開庭，此名日本人面臨7項指控，包括強姦、性侵、錄製、傳播和私藏猥褻錄像等，他也在法庭上承認了罪行。雖然他的律師強調他是初犯，但法庭無動於衷，重判此名日本人入獄17年又6個月和20下鞭刑。
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