中捷橘線可行性研究通過！楊瓊瓔拜會交部促：中央地方協力為民

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委楊瓊瓔表示，為了反映台中民意，協調中央和地方對捷運的推動，她和國民黨立委廖偉翔、黃健豪今天也特別在交通部審查會會前，拜會擔任審查會主席的交通部次長伍勝園。
楊瓊瓔說，市民都很期盼中捷橘線，很高興看到交通部能通過可行性研究的審查，昨立法院交通委員會在台中會勘橘線時，包括交通部長李孟諺和不分黨派的立委都表態支持中捷橘線，交通建設與城市國家發展及民眾生活都切身相關，中央和地方理應一起協力，為民眾建設未來。
楊瓊瓔指出，也因此她擔任立委多年間，為台中爭取各項重大交通建設從未鬆懈，更深知要有效率的推動建設，不僅要實地了解民眾需求，更要懂得中央跟地方政府的考量，耐心協調才能達到最佳結果。
楊瓊瓔舉例，例如台中捷運橘線因為行經大雅中清路五段鄰近機場跑道，有營區圍牆退縮、禁限建、航高限高規定，她曾於111年10月、112年2月、112年7月，三度召開「中清路五段路段布設方式」協調會，順利與國防部、民航局、公路局等跨部會單位達成共識，排除建設困難。
楊瓊瓔說，橘線的發展潛力被李孟諺稱為黃金線，因沿線經過一中商圈、天津北平街商圈、水湳經貿園區，以及台中車站、水湳轉運站、台中國際機場等交通樞紐，並與台中捷運綠線、藍線交會，在交通部通過審查後，接下來也會全力緊盯進度，繼續反映民眾意見，並和各委員合作，一起協調市府和中央的步調，希望促成橘線能早日動工興建，打造台中交通動脈，未來台中可預期會成為中台灣的火車頭，帶動國家發展。