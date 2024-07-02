電子股熄火、鴻海聯電慘貼息　台股震盪208點、收22879點

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電子成交比重維持在6成以上，今日甚至回升到69.1%。權值三王全數走跌，台積電開盤下跌1元、以967元開出，盤中有買單挹注一度翻紅，最高來到971元，不過尾盤仍不敵賣壓，終場下跌
8元或0.83%，來到960元，壓抑大盤指數就有65點；今日除息5.4元的鴻海，開盤走勢勁揚，最高213元，漲2.5元，漲幅1.18%，填息率約46.3%，不過午盤出現賣單調節，跳水翻黑終場下跌6元或2.85%，收在204.5元，慘陷貼息局面，壓抑大盤指數就有27點；聯發科尾盤有買單拉抬，終場跌幅收斂到5元或0.35%，來到1410元，壓抑大盤指數就有2點。
今日除息的電子股還有聯電，每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後持續走低，最低一度來到51.9元，終場下跌1.2元或2.23%，收在52.7元，並且爆出超過23萬張大量，位居成交量排行榜冠軍。也壓抑其他電子股的表現，迅得下跌逾3%，安普新下跌近3%，德律、漢唐下跌逾2%，鴻準、亞翔、洋基工程、致茂下跌逾1%。
不過今日還是有個股逆勢走高，首先是力撐櫃買尾盤走高的光電族群，上市類股指數上漲0.69%，上櫃類股指數更是大漲3.4%，多檔亮燈漲停，包括：元晶、聯合再生、台表科、均豪、茂迪、由田，其他個股也表現強勁，億光上漲近7%，元太、牧德上漲逾4%。
航運股今日也有表現，其中又以散裝船最為強勁，波羅的海散裝綜合指數（BDI）連4漲，昨日上漲5.27%、來到2158點，由海岬型船領漲，日租金大漲2881美元或10.09%，一舉突破3萬美元關卡、來到31438美元。裕民等航商透露，主要受惠巴西鐵礦砂、西非鋁礬土出貨旺，帶動海岬型船運價連續4日上漲，目前運價水準是去年7月平均運價的2.38倍。裕民、新興、陸海上漲逾5%，慧洋-KY上漲逾4%，正德、中航上漲逾3%，台航、華航、龍德造船、中菲行、捷迅上漲逾1%。