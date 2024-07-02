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中市垃圾車GPS軌跡　查獲「非法代收垃圾」業者

▲中市環保局執行「非法代收」垃圾掃蕩，發現非法業者，涉嫌勾結清潔隊員(圖／環保局提供2024.7.2)
▲中市環保局執行「非法代收」垃圾掃蕩，發現非法業者，涉嫌勾結清潔隊員(圖／環保局提供2024.7.2)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府環保局日前執行「非法代收」專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常狀況，發現近期出現「非法代收垃圾服務」新型環保犯罪型態。發現非法代收垃圾業者，疑透過環保局清潔隊員，無照清運代收的廢棄物，每車會依重量，給予1000元至2000元不等匯款，代收垃圾業者不法獲利35萬餘元、清潔隊員獲利12萬餘元。依違反「廢棄物清理法」第46條行政刑責規定，將不肖業者移送檢調偵辦。

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環保局指出，執行「非法代收」垃圾掃蕩專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常情形方式，發現非法業者，涉嫌勾結清潔隊員，藉由清潔隊員職務之便，委託駕駛垃圾車，私運非法代收的廢棄物，包括生活垃圾、廢傢具，載運至烏日區焚化爐從中牟取不法利益。


環保局表示，未領有主管機關核發的公民營廢棄物清除處理許可文件之不肖業者，四處刊登廣告招攬「代收垃圾」生意，主打低價到府清運廢棄物服務，卻將非法收取之廢棄物載往偏僻山區、河川地或新開闢重劃區，以棄置、焚燒或掩埋等非法方式處理，造成環境嚴重污染。


環保局說，部分店家、套房出租房東或工商場（廠）業者因貪圖方便、節省開銷，便將廢棄物交由來路不明的清除處理業者，誤以為廢棄物交付清除即無責任。依「廢棄物清理法」第12條、第28條規定，廢棄物應委託經主管機關許可的合格清除處理機構或執行機關清理；若違反規定，屬一般家戶垃圾者，可處1,200元以上、6,000元以下罰鍰；屬事業廢棄物者，可處6,000元以上、300萬元以下罰鍰。再者，依廢棄物清理法第30條規定，委託者應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任，呼籲民眾不可不慎。


環保局強調，針對未領有合格公民營廢棄物清除處理許可文件的不肖業者，無法保障廢棄物合法處理，隨意棄置更將造成環境污染，已涉違反廢棄物清理法規定，除可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並命其停止營業外，亦涉行政刑責，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

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