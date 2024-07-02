塞爾提克剛奪冠就要轉賣！1532億天價求售　將改寫NBA轉賣金紀錄

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Grousbeck和合夥人Steve Pagliuca在2002年以3.6億美元買下塞爾提克股份，隨後球隊價值水漲船高。據《富比士》報導，近年來NBA球隊轉手金額相當高，去年12月，達拉斯獨行俠隊以35億美元價格賣給Adelson和Dumont家族，2023年Mat Ishbia以40億美元收購鳳凰城太陽隊，而Jimmy和Dee Haslem則以35億美元收購了密爾瓦基公鹿隊。
自2003年以來，塞爾提克在例行賽的勝場數排名全NBA第3，僅次於聖安東尼奧馬刺和達拉斯獨行俠，而季後賽勝場數則僅次於邁阿密熱火。自2000年以來，綠衫軍贏得兩座NBA總冠軍，分別是2008年和2024年，塞爾提克隊史18座冠軍也傲視NBA全聯盟，並在北美四大職業運動排名第3，僅次於紐約洋基的27冠，及NHL蒙特婁加拿大人的24冠。
塞爾提克隊在一份聲明中透露，管理團隊計畫在今年或明年初出售球隊的大部分股份，主要股東Grousbeck預計將繼續擔任球隊老闆，直到2028年完成第二部分的出售，「經過深思熟慮和內部討論後決定出售球隊，以進行遺產和家庭規劃考量。」
塞爾提克傳出轉賣 大手筆綁住未來
即使塞爾提克傳出轉賣消息，但球團還是與Jayson Tatum完成續約，簽下一份5年3.14億美元的延長合約，改寫NBA史上最大合約紀錄。
另外，塞爾提克隊也與季後賽表現出色的Derrick White簽下一份4年1.259億美元的合約。綠衫軍在2025-26賽季的團隊薪資估計將超過2億美元，可能成為NBA史上最高價的陣容之一。