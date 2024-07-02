甩出包陰霾！聯合再生海外市場約占50%　股價攻漲停、創今年第2高

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在國內市場，聯合再生表示，台灣市場去年安裝2.7GW，但都集中在上半年，去年下半年因許可取得停滯、安裝也遲緩，今年預估台灣總安裝量可達2.3GW，但要看下半年市場回溫的狀況，但目前下游系統投資方仍在觀望中，有些漁電案場或大型案場已有宣佈要開工，另外，小二甲的山坡地要申請種電，這部分的環坪進度，也會影響到今年台灣的安裝量。
而在海外市場，則包括歐、美市場，聯合再生表示，歐洲去年庫存很大，消化要相當時間，因競爭激烈所以市場價格下滑嚴重，今年擬與客戶一起往新的市場發展，包括優先使用台灣產品的中型案場，因客戶4-6個月前就要下單，價格較穩定。
而在美國市場部分，今年則較混亂，主因第二季美國宣佈要展開對東南亞反傾銷的調查，稅率可能會追溯，下半年終判會確認，所以目前市況較混亂，聯合再生會持續與客戶討論合作模式，看電池輸出美國的機會。
先前曾有立委開開記者會爆料，聯合再生2022年得標陸軍蘭陽營區紅柴林營區的太陽光電逆變器，使用「Made in China」的產品，痛批身為綠能國家隊的聯合再生沒有把國防部當一回事。立委接著補充，聯合再生其實早就知道，逆變器是中國製造，廠商聲明都寫是中國組裝，聯合再生卻無視契約；此外，國軍弟軍雖然很辛苦，但既然貼紙都貼著中國製造，當初是怎麼通過驗收的？要求國防部徹查，依法依規辦理。
光電族群今日逆勢走高，上市類股指數上漲0.69%，上櫃類股指數更是大漲3.4%，多檔亮燈漲停，包括：元晶、聯合再生、台表科、均豪、茂迪、由田，其他個股也表現強勁，億光上漲近7%，元太、牧德上漲逾4%。聯合再生亮燈漲停來到14.55元，股價創今年以來第二高價。